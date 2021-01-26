Где сделать прививку от коронавируса во Владимире: все пункты вакцинации

. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вакцинация от COVID в областной столице уже началась. Сделать прививку могут жители Владимирской области старше восемнадцати лет, не имеющие противопоказаний. В числе последних – острые инфекционные заболевания и обострение хронических болезней, аллергия на белок и в принципе тяжелые аллергические реакции. Беременность и кормление грудью – тоже противопоказание.

Вообще, количество прививочных пунктов с каждым днем прибавляется, так что со временем число пунктов вакцинации может стать больше. А пока рассказываем, где сделать прививку от коронавируса во Владимирской области.

Во Владимирской области прививки отечественной вакциной «Спутник V» делают бесплатно, с собой нужно принести паспорт и полис ОМС. Рассказываем, куда приходить на прививку и как записаться на прием.

Пока попасть на вакцинацию можно только по предварительной записи, время и дату можно выбрать, какая вам нравится – естественно, из доступных. Сделать это можно несколькими способами:

- на Едином портале госуслуг,

- на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru,

- по единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции,

- обратившись по телефону в поликлинику по месту жительства.

Сейчас сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства, но в ближайшее время в области появится восемнадцать мобильных ФАПов, где тоже можно будет сделать прививку. Предполагается, что медпункты на колесах будут выезжать в различные предприятия и организации, а также в отдаленные и труднодоступные уголки региона. Прививочные пункты в учреждения региона работают с восьми утра до восьми вечера, но не во всех из них прививки делают каждый день, так что дня вакцинации, придется подождать. Зато записываться на вторую прививку (а вакцина «Спутник V» двухкомпонентная и второй укол нужно сделать через 21 день) не надо – при введении первой части вас сразу же запишут на повторную вакцинацию.

Адреса прививочных пунктов во Владимирской области:

г. Владимир

1. Городская клиническая больница № 5 г. Владимира, поликлиника, ул. Добросельская, 38а

2. Структурное подразделение Клинической больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, филиал в г. Владимире, ул. Офицерская, 31

3. Городская поликлиника №1 г. Владимира, Ново-Ямской переулок, 4

4. Городская поликлиника №2 г. Владимира, ул. Никитская, 5

5. Городская больница №2 г. Владимира, поликлиника для взрослых, ул. Токарева, 3

6. Городская больница №4 г. Владимира, больница для взрослых, ул. Каманина, 25

г. Ковров, Ковровский район

7. Центральная городская больница г. Коврова, больница для взрослых, ул. Еловая, 5

8. Ковровская районная больница, больница для взрослых, п. Мелехово, пер. Школьный, 27а

9. Ковровская многопрофильная городская больница №1, поликлиника для взрослых, ул. Гагарина, 2, стр. 2

10. Ковровская городская больница №2, поликлиника для взрослых, ул. Тимофея Павловского, 6а

11. Ковровская городская больница №2, поликлиника №3, ул. Фрунзе, 4

12. Ковровская городская больница №2, поликлиника №4, ул. Димитрова, 8

г. Муром

13. Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Мурома, ул. Пионерская, 1

14. Муромская городская больница №1, поликлиника для взрослых, ул. Ленинградская, 32/5

15. Муромская городская больница №2, больница для взрослых, Карачаровское шоссе, 3

16. Муромская городская больница №3, поликлиника №1, ул. Войкова, 11а

17. Муромская городская больница №3, поликлиника №2, ул. Южная, 4

г. Александров, Александровский район

18. Александровская районная больница, больница для взрослых, ул. Восстания 1905 года, 9

19. Александровская районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Кубасова, 2

20. Александровская районная больница, Балакиревская поликлиника, п. Балакирево, ул. Вокзальная, 8

21. Александровская районная больница, Карабановская городская больница, поликлиника для взрослых, г. Карабаново, Больничный городок

22. Александровская районная больница, Струнинская городская поликлиника, г. Струнино, ул. Суворова, 9

г. Гороховец

23. Гороховецкая центральная районная больница, больница для взрослых, ул. Комсомольская, 23

г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район

24. Гусь-Хрустальная городская больница, поликлиника №1, ул. Калинина, 24

25. Гусь-Хрустальная городская больница, поликлиника №2, пр-т 50 лет Советской Власти, 2-б

26. Золотковская районная больница, п. Золотково, ул. Ломоносова, 13

27. Курловская районная больница, поликлиника, г. Курлово, ул. Революции, 1а

28. Уршельская районная больница, больница для взрослых, п. Уршельский, ул. Московская, 2-б

г. Вязники, Вязниковский район

29. Вязниковская районная больница, поликлиника №1, ул. Льва Толстого, 4

30. Вязниковская районная больница, Мстерская поликлиника, п. Мстера, ул. Семашко, 15

31. Вязниковская районная больница, Никологорская поликлиника, п. Никологоры, Пушкинский переулок, 9

г. Камешково

32. Камешковская центральная районная больница, больница для взрослых, ул. Советская, 2в

г. Киржач

33. Киржачская районная больница, больница для взрослых, Больничный проезд, 11а

г. Кольчугино

34. Кольчугинская центральная районная больница, поликлиника №1, ул. Гагарина, 4

г. Меленки

35. Меленковская центральная районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Союз Республик, 63

г. Петушки, Петушинский район

36. Петушинская районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Московская, 3

37. Петушинская районная больница, поликлиника в г. Покрове, ул. III Интернационала, 48

ЗАТО г. Радужный

38. Городская больница ЗАТО г. Радужный, больница для взрослых, 9-й квартал

п. Красная Горбатка, Селивановский район

39. Селивановская центральная районная больница, поликлиника для взрослых, п. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, 8

г. Собинка

40. Собинская районная больница, поликлиника в г. Лакинске, ул. Набережная, 21

г. Судогда

41. Судогодская центральная районная больница, больница для взрослых, ул. Ленина, 41-б

г. Суздаль

42. Суздальская районная больница, поликлиника для взрослых, ул. Энгельса, 10а

г. Юрьев-Польский

43. Юрьев-Польская центральная районная больница, поликлиника для взрослых, ул. 1 Мая, 57