Первый вице-губернатор Вячеслав Кузин: «Больше всего налогов в бюджет принес «Генериум», понятно почему»

Вячеслав Кузин Фото: Алексей СУХОВ

Весь прошлый год предприниматели 33 региона жаловались на то, что коронавирус убивает бизнес. Никто и не спорит, что коронавирус создал беспрецедентные трудности для экономики. Особенно для представителей МСП (малое и среднее предпринимательство). Но директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслав Кузин считает, что не все так плохо. И цифры по налогам за 2020-й доказывают это, говорит он.

Четверть налоговых поступлений от 10 предприятий

Больше всего налогов в бюджет принес "Генериум" Фото: Катерина КАРПЕНКО

Вообще, областной бюджет в 2020 году был равен почти 90 миллиардам рублей. Еще несколько лет назад доходы составляли не более 60-70 миллиардов. При этом две трети бюджета составили собственные доходы. А подавляющую их долю составляют как раз налоги.

- Да, год был непростым, никто не спорит, - согласился первый вице-губернатор Вячеслав Кузин. – Однако в 2020 году число налоговых агентов в регионе не уменьшилось, кто бы что ни говорил. Так что наша экономика скорее жива. Хотя были мнения, которые предрекали нам весьма серьезные проблемы.

Правда, здесь нужно понимать, что практически четверть всех налогов в бюджет принесли 10 крупнейших предприятий 33 региона. Так называемые «золотые антилопы» дали 24,8 процента всех налоговых поступлений в бюджет. Сюда вошли «Мон’делис Русь», «Генериум», «Ферреро Руссия», Завод имени Дектярева, ПАО «Сбербанк», «Аскона», «Аскона Век», «РЖД» и так далее.

- Обычно у нас всегда в лидерах находился завод имени Дектерява, - сказал Вячеслав Кузин. – Однако в этом году больше всего налогов в бюджет области принес «Генериум». И понятно почему.

«Зарплаты не падают, вот доказательства»

Также главный финансист Владимирской области отметил, что с помощью налога на доходы физических лиц легко отследить, уменьшалась ли зарплата на территории Владимирской области.

- И если объем сборов по данному налогу растет, то это самое яркое доказательство того, что снижения зарплат в среднем по региону не происходит, - говорит Вячеслав Кузин. – А в 2020 году этого налога поступило в бюджет области на 10,7 процента больше, чем в 2019 году. А в абсолютных цифрах его объем составил 25,2 миллиарда рублей.

Другой признак здоровья экономики, по словам Вячеслава Кузина, заключается в прибыли. Любой бизнес строится на ее получении. Косвенным показателем прибыльности бизнеса в регионе можно считать налог на прибыль.

- В 2020 году он составил 15,6 миллиарда рублей, что составляет 101 процент к уровню 2019 года, - заметил директор финансового департамента. – Да, темп роста этого налога стал ниже, чем в предыдущие годы. Но тут нужно учитывать, что еще в сентябре прошлого года темп роста составлял 104 процента. И лишь в IV квартале тенденция стала меняться. Теперь очень важно посмотреть, какой картина будет в марте, когда предприниматели сдадут уточненные декларации о доходах. Тут мы и увидим, временное ли это было падение, или же ситуация действительно становится напряженной.