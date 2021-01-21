Рассмотрение дела о сносе «лишних этажей в доме в Коммунаре отложили на середину марта

Высотные здания в Загородном не строили, чтобы не портить вид Фото: Александр УТКИН

19 января Арбитражный суд отложил разбирательства по делу о сносе незаконно построенных этажей в многоэтажке в Загородном – об этом ходатайствовала одна из сторон. До этого судебные разбирательства уже откладывались несколько раз.

Напомним, что владимирская госинспекция по охране объектов культурного наследия подала иск с требованием принудить застройщика – ООО «Система» - привести дом № 19 на улице Центральная в соответствие с утвержденными для данной зоны требованиями еще в конце марта прошлого года. По сути, «лишние» этажи здания – восьмой и девятый – должны были снести, поскольку застройщик самовольно превысил предельные параметры разрешенного строительства в зоне охраны объектов культурного наследия, куда входит микрорайон Коммунар (с 21 метра до 24 метров до 32 метров).

Свои квартиры в доме на улице Центральной владельцы ждут уже несколкьо лет

При этом 94 семьи, купившие квартиры на стадии строительства, несколько лет ждали возможности переехать в свое жилье. Но к концу прошлого года всего девять семей сумели заселиться в квартиры – по их словам, им просто негде жить, поэтому и пришлось переезжать в здание, не введенное в эксплуатацию и на тот момент стоящее еще без отопления. Кстати, все дольщики приобрели квартиры ниже седьмого этажа. А, значит, теоретически можно снести лишние этажи, сохранив людям их жилье.

Но в областной администрации, где не раз обсуждали проблему спорного дома, решили пойти другим путем. И не сносить два лишних этажа, а изменить правила. Руководство региона решило разработать правой акт об утверждении нового проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия. Научно-производственная компания «Тектоника» уже проработала внесение изменений в проект об охранной зоне, перед новым годом документы передали на прохождение экспертизы. Это затянулось несколько дольше, чем планировали чиновники. И, как сообщил перед новым годом заместитель губернатора Роман Годунин, для ускорения процесса решено было обратиться к коллегам из областной госинспекции по охране объектов культурного наследия.

«Как и обещал, сразу после праздников мы провели очередную рабочую встречу по проблемному дому в Коммунаре. К работе подключилась областная инспекция по охране объектов культурного наследия. Проектировщики передадут в инспекцию последний вариант проекта, чтобы специалисты обсудили его с экспертами. Следующее совещание назначили через неделю, на 26 января», - поделился чиновник новостями в соцсетях. Хозяева купленных квартир счастливы, как никогда.

Кстати, владимирские застройщики поддерживают решение изменить предельную высоту зданий в микрорайоне Загородный: по их мнению, на облик города это существенно не повлияет, зато поможет горожанам решить квартирный вопрос.