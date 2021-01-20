Коронавирус во Владимирской области на 20 января 2021 года: пенсионеров на прививку от Covid-19 будут довозить бесплатно

. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор по Владимирской области обновил данные по коронавирусу, и наш регион вернулся к показателям недельной давности. На 11 часов утра 20 января 2021 года лабораторно подтверждено 155 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Последний раз столько было 13 января. После этого уровень заболеваемости постоянно прыгал то в сторону роста, то в сторону снижения числа заболевших. И за сутки в регионе от Covid-19 умерли девять человек.

А вот как распределились случаи по районам региона:

- 43 сл. в г. Владимире,

- 19 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 15 сл. в Муромском,

- 10 сл. в Юрьев-Польском,

- 9 сл. в Петушинском,

- 8 сл. в Ковровском,

- по 7 сл. в Александровском и Вязниковском районе,

- по 5 сл. в Кольчугинском, Суздальском, Камешковском и Гороховецком районах,

- по 4 сл. в Собинском, Киржачском и Судогодском районах,

- по 2 сл. в Селивановском и Меленковском районах,

- 1 сл. в Радужном.

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Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 21 823 случая заболевания (4620 сл. в г. Владимире, 2781 сл. в Гусь-Хрустальном, 2380 сл. о. Муром, 1613 сл. в Ковровском, 1383 сл. в Александровском, 1337 сл. в Петушинском, 1073 сл. в Вязниковском, 1069 сл. в Юрьев-Польском, 820 сл. в Кольчугинском, 750 сл. в Суздальском, 735 сл. в Собинском, 637 сл. в Гороховецком, 553 сл. в Меленковском, 519 сл. в Камешковском, 507 сл. в Киржачском, 486 сл. в Селивановском, 293 сл. в г. Радужном, 267 сл. в Судогодском).

Тем временем, массовая вакцинация все ближе. В связи с ее началом власти региона объявили о том, что в области будет организована доставка пенсионеров старше 60 лет в медицинские учреждения для того, чтобы сделать прививку.

На официальных сайтах комплексных центров социального обслуживания населения в территориях области опубликована информация о доставке для проведения вакцинации, а также контактные данные ответственных за это сотрудников.

Граждане старше 60 лет, желающие пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, а также на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8(4922)36-28-33.