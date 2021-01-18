Во Владимире к крещенским купаниям готовят две иордани — на водоемах Семязино и Глубокое в Загородном парке. Они соответствуют требованиям сотрудников Роспотребнадзора и МЧС и будут работать с 22.00 18 января до 3.00 19 января. Остальные водоемы для омовений запрещены — там, так же, как и на официальный местах, будут дежурить спасатели, которые не допустят людей к проруби.Не приглашать людей, а обеспечивать безопасностьНа берегах двух официальных водоемов уже устанавливают палатки для обогрева и переодевания (из расчета четырех квадратных метров на человека). Кроме того, в одной из них организуют полевую кухню — жителей обещают накормить гречневой кашей с мясом и угостить чаем. Соберется ли толпа желающих за гречкой — увидим сегодня ночью. А пока в мэрии говорят, что все будет организовано с соблюдением всех санитарных требований.- Традиционно у нас было четыре места для крещенский купаний. Но в связи с коронавирусом в двух городских водоемах — Заклязьминском и Гусинке — окунуться в этом году нельзя. Там невозможно выполнить противоэпидемиологические меры, - рассказал начальник МКУ «Управление гражданской защиты города Владимира» Борис Беликов. - На данный момент готовятся купели на водоемах Семязино и Глубокое. Перед омовением жители должны соблюдать социальную дистанцию и заходить в воду по одному. Но мы не приглашаем целенаправленно людей, наша задача — обеспечить безопасность, потому что уверены — желающие будут.Борис Беликов добавил, что официально разрешенные водоемы во Владимире оборудованы спасательными постами. Во время омовений на обоих будут дежурить спасатели, полицейские, водолазы и медики. Купели оборудованы спусками, деревянными и сетчатыми ограждениями.«Церковь не занимается такими купелями»Берег у пруда Семязино уже разделен на несколько зон: посередине пляжа сделают бытовую часть, где и будет полевая кухня, около нее — несколько палаток для тех, кто хочет переодеться и ждет свою очередь. Ближе к дороге организуют парковку.- И рядом - импровизированный пункт обогрева — небольшой костер, где также могут встать люди, чтобы согреться. Вся площадка будет хорошо освещена. Около купели поставим две осветительные мачты, - отметил начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям по Ленинскому району Александр Суворов.Старший государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по Владимирской области Евгений Мысев подчеркнул, что происшествий на официальных местах за последние годы допущено не было.- Процесс подготовки еще идет. Когда будет стопроцентная готовность — мы вновь все проверим и вынесем вердикт. Должны быть не только безопасные подходы к иордани, но и глубина: в соответствии с методическими рекомендациями она не может превышать 1.20 метров, - рассказал Евгений Мысев.Но, несмотря на такие проверки и подготовку, ответственность все равно возлагается на людей. Официального запрета на купания нет. Но из-за распространения коронавируса специалисты Роспотребнадзора все равно просят не заходить в воду.- Мы настоятельно рекомендуем владимирцам воздержаться от обряда в этом году. Но если все-таки желающие будут, то организаторы должны жестко соблюсти правила безопасности. В раздевалке и у проруби не должно быть скопления людей, - подчеркнула Марина Колтунова, официальный представитель регионального управления Роспотребнадзора.Представители Владимирской епархии тоже не обязывают к купанию. Лучше посетить службу, набрать святой воды в храме и принести домой, а не окунаться в ледяную прорубь.- В этом году мы получили предписание об ограничениях, которые накладываются в эти дни из-за вируса. Они разосланы по всем храмам и монастырям Владимирской епархии. Мы должны соблюдать все правила. Желающие будут окунаться в святую воду, но это не церковная традиция. Церковь не занимается такими купелями. И здесь мы не можем никого ограничить, это воля каждого человека, - отметил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.