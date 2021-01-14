Родители пятилетней малышки обратились во Фрунзенский районный суд. Как рассказали в суде папа и мама, их дочка ходила в детский сад №19 поселка Красногвардейский Суздальского района. И в середине марта прошлого года в саду произошла беда: во время прогулки дочка качалась на качелях, а один из детей столкнул ее оттуда. В результате девочка не только ушиблась и заработала ссадины, но и сломала руку. Все закончилось больницей и долгим лечением. Закрытый перелом левого предплечья эксперты оценили как средний вред здоровью ребенка. А родители посчитали, что ребенок пострадал по вине халатности воспитательницы и заведующей детским садом. И попросили суд взыскать с детского сада в пользу каждого из троих истцов компенсацию морального вреда в сумме по 200 тысяч рублей.В садике, естественно, были против. Заведующая детским садом считала, что халатность в поведении сотрудников детского сада отсутствует, ведь воспитатель находилась на участке вместе с детьми, смотрела за ними, а после произошедшего работники сразу вызвали фельдшера детского сада, отвели ребенка в группу, оказали первую помощь, вызвали скорую и маму девочки. Кроме того, в больницу скорой помощи воспитатель поехала вместе с девочкой. По мнению сотрудников садика, случившееся – несчастный случай, размер компенсации морального вреда завышен. И вообще, в октябре прошлого года девочка снова ходила в этот детский сад, с другими ребятами хорошо общалась, служебное расследование проведено – что еще нужно?Но суд посчитал иначе. Детский сад все же заплатит компенсацию, хотя и не такую, как просили родители: за моральный вред девочке заплатят пятьдесят тысяч рублей, родителям – по пять тысяч каждому. Решение вступило в законную силу, и в скором времени родители должны получить эти деньги.Кстати, это не первый случай в области, когда в детских садах дети получают травмы. В прошлом году в детсаду Мурома мальчик сломал ногу в группе на глазах у воспитателей: упал, споткнувшись о торчавший кусок линолеума. Дошкольника увезли в больницу, где и поставили диагноз: перелом бедра. Такой вред здоровью медики оценили как тяжкий. Малышу наложили гипс, и он лечился дома, а родители вынуждены были нанять сиделку, поскольку им самим приходилось работать. Родители пострадавшего дошкольника смогли отсудить 120 тысяч, хотя просили более трехсот тысяч.КОНКРЕТНОПо закону, за жизнь и здоровье ребенка в детском саду несут ответственность сотрудники дошкольного учреждения. И если дошкольник получил травму в детском саду, отвечать должна администрация сада. Родители могут претендовать на материальную компенсацию – возмещение расходов на лечение. Это может быть и платная консультация врача, и покупка лекарств, товаров для реабилитации и прочее. Главное, чтобы эти расходы были оправданы и подтверждены чеками, а лекарства и медицинские изделия - выписаны врачом. Также папа с мамой могут претендовать на компенсацию морального вреда – эта сумма, в которую они оценивают свои переживания и страдания ребенка. Но прежде чем обращаться в суд, требуя взыскать компенсации, нужно направить руководству детского сада претензию, где вы расскажете о своих требованиях. И только если они добровольно не захотят платить, то тогда обратиться в суд.