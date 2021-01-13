Обновленные данные по суточной заболеваемости коронавирусом в 33 регионе продолжают тешить нас надеждой, что ситуация с Covid-19 продолжает стабилизироваться. Так, на 11 часов утра 13 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 155 новых случаев новой коронавирусной инфекции.При этом пугает большое число умерших. Уже два дня подряд в регионе фиксируют рост смертности. К утру 13-го числа умерло еще 9 человек.А вот как распределились случаи заболевания по районам области:- 37 сл. в г. Владимире,- 17 сл. в Гусь-Хрустальном,- 15 сл. в Муромском,- по 10 сл. в Юрьев-Польском и Ковровском районах,- по 8 сл. в Александровском и Кольчугинском районах,- по 7 сл. в Вязниковском, Петушинском и Суздальском районах,- по 5 сл. в Меленковском и Гороховецком районах,- по 4 сл. в Селивановском и Собинском районах,- по 3 сл. в г. Радужный, а также в Киржачском районе,- 1 сл. в Судогодском.Всего на территории Владимирской области зарегистрирован 20 721 случай заболевания (4345 сл. в г. Владимире, 2662 сл. в Гусь-Хрустальном, 2273 сл. о. Муром, 1546 сл. в Ковровском, 1327 сл. в Александровском, 1274 сл. в Петушинском, 1026 сл. в Вязниковском, 994 сл. в Юрьев-Польском, 784 сл. в Кольчугинском, 700 сл. в Собинском, 704 сл. в Суздальском, 598 сл. в Гороховецком, 536 сл. в Меленковском, 487 сл. в Камешковском, 469 сл. в Киржачском, 462 сл. в Селивановском, 278 сл. в г. Радужном, 256 сл. в Судогодском).Ну, а тем временем, служба исследований hh.ru провела опрос работодателей (в том числе – из Владимирской области), чтобы выяснить, как они оценивают свое положение на рынке в конце 2020 года, а также чего ожидают от 2021 года. Исследование, по сути, показывает, как коронавирус повлиял на экономику региона.38% представителей региональных компаний признались, что 2020 год прошел для них хуже, чем 2019-й, 14% не видят принципиальной разницы, а еще 29% считают, что 2020 год был лучше предыдущего.34% компаний переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы в 2020 году, 55% - только часть. 11% не переводили сотрудников на «удаленку» вовсе. При этом больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. 22% не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле, еще 4% ориентируются на май-июнь. При этом переход на дистанционный режим негативно сказался на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьезных изменений, а позитивный эффект отметили 18%.В 66% региональных компаний ожидают увеличения численности сотрудников в 2021 году, еще 14% считают, что она не изменится, а 18% предполагают сокращение штата.А тем временем, с окончанием новогодних каникул увеличилось число тестов, производимых местными лабораториями. Так, еще вчера было проведено 2327 исследований на Covid-19. А сегодня директор департамента здравоохранения Елена Утемова заявила, что к 13 января лаборатории вышли на уровень в четыре тысячи тестов за сутки.