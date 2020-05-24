Спасут ли частники экономику Владимирской области

Малое предпринимательство должно составлять не меньше 40% всей экономической деятельности региона. Тогда оно будет давать нужную продукцию, пользующуюся спросом, предоставлять работу достаточному количеству людей и приносить ощутимую прибыль в бюджет в виде налогов. В общем, малый бизнес - основа стабильной экономики региона. О том, как обстоят дела с малыми предприятиями во Владимирской области на самом деле, рассказал в режиме онлайн на пресс-конференции руководитель Владимирстата Александр Быков.

- Мы видим, что устойчивой тенденции за последние годы к увеличению или уменьшению числа малых предприятий у нас нет, - рассказал Александр Быков. - Доля малых предприятий остается на уровне 20-21% от экономики региона, и 7% - это индивидуальные предприниматели. Никакого подъема малого предпринимательства мы не видим.

Малый бизнес становится все меньше

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Примерно 25-26% всех жителей региона, которые задействованы в экономике (то есть без бюджетников) работают именно в малых предприятиях и на ИП. При этом некоторые отрасли экономики держатся именно на "малышах". Около 70% строительных работ выполняются малыми предприятиями, почти половина коммерческих перевозок грузов - тоже их заслуга. 88% производства сыров - в руках малых предприятий. Много малого бизнеса в торговле.

- Но там, где субъекты малого предпринимательства должны быть впереди - это оказание бытовых услуг населению - они не дотягивают даже до 30%, - рассказал Александр Быков. - То же самое касается и туристической деятельности.

Определять причины такого перекоса - не работа статистиков, они просто констатируют факты. Но можно предположить, что частники, которые занимаются оказанием бытовых и туристических услуг, просто делают это неофициально, без регистрации, и потому в статистику не попадают.

Александр Быков отметил, что из года в год количество малых предприятий и рабочих мест в них сокращается.

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- Это, конечно, может объясняться использованием новых технологий, что сокращает количество персонала, - отметил глава Владимирстата. - Без использования науки и технологий развития не получится. Думаю, что именно этим объясняется увеличение инвестиций в основной капитал по малым предприятиям за 2019 год в два раза.

А насколько прибыльны малые предприятия во Владимирской области? За 2019 объем выручки на одно юридическое лицо составил около 17 миллионов рублей. Это примерно столько, сколько было в предыдущие годы. За 2020 год результаты непредсказуемы, но вероятность падения прибыльности очень велика.

- Те цифры, которые мы получаем по текущей статистике, не подтверждают ни положительной, ни отрицательной тенденции, - сказал Александр Быков.

Самые прибыльные отрасли - добыча полезных ископаемых, обрататывающие производства, сельское хозяйство и торговля. Не особо успешна сфера образования - платные курсы, школы и так далее мало развиты и мало прибыльны.

Удивляет Александра Быкова и небольшое количество частных ресторанчиков и кафе, даже в сравнении с таким не туристическим городом, как Пермь. Во Владимире они сосредоточены на одной центральной улице, а чуть шаг в сторону - и нет ничего.

- Туриста надо кормить, вкусно и красиво, - сказал он. - На это властям надо тоже обратить внимание.

Фермеры не кормят

Вклад крестьянских и фермерских хозяйств в общий объем сельскохозяйственного производства оказался ниже, чем ожидали статистики. В 2019 году производство малых сельхозпредприятий все еще не дотягивает до уровня 2016 года, и дает всего 3,5% от общего уровня сельхозпроизводства. Видимо, сельхозпроизводителям-частникам не хватает государственной поддержки, о чем очень образно сказал Александр Быков:

- Я, когда купил домик в деревне, посадил там куст смородины: купил саженец, закопал и стал ждать урожая. Получил ровно два стакана ягод. Пришлось брать книжки, читать, изучать уход. Так вот, просто взять, посадить фермера в землю, поливать его и ждать урожая тоже не приходится. Те, кто отвечает за развитие фермерского движения, тоже должны почитать книжки, чтобы правильно поливать и подкармливать фермера, получить хороший урожай.

В 2019 году чуть увеличилось количество посевных площадей и численность скота, который держат фермеры, но прирост крайне незначительный.

- По данным за 2018-19 годы почти 80% обеспечения населения области картофелем происходит за счет личных подсобных хозяйств, - рассказал Александр Быков. - Вклад фермеров чуть больше 5%, это несерьезно. Так же не должно быть, чтобы в личных хозяйствах населения молока производилось больше, чем в фермерских хозяйствах. Тут, как говорится, нужно в консерватории что-то подправить.

"Нет статистики - нет господдержки"

Недавно выяснилось, что в связи с правовыми коллизиями около 1200 малых предприятий попадает ни под какие программы государственной помощи.

- Но здесь ведь дорога двусторонняя, не бывает так, что только административные органы начинают по всем предприятиям распределять деньги, - сказал Александр Быков. - Если бы предприниматели своевременно сдавали отчетность, которую положено, мы бы заранее определили, что там неправильно, кому нужна помощь. Та информация, которую мы собираем, именно она ложится в основу расчетов помощи и развития малых предприятий.

Отчетность надо сдавать вовремяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Очень многие предприятия, сдавая отчеты, неправильно указывают виды и результаты своей деятельности, и в итоге не могут рассчитывать на господдержку. Если бы не экономили на организации системы электронных отчетов, статистики бы своевременно выявили все несоответствия.

- Как только ситуация вышла из колеи в связи с коронавирусной инфекцией, сразу стали видны все ошибки в отчетности, - объяснил руководитель Владимирстата. - Вот отсюда и взялись 1200 предприятий, которые не могут рассчитывать на быстрое получение государственной помощи. Не нужно экономить на спичках.

Полноценно отчитываются о своей деятельности не больше 60% малых предприятий Владимирской области. А в некоторых районах отчитываются только 30-40% малых предприятий. Соответственно, выборка нерепрезентативна, и статистические данные не отражают реальную картину. А именно из нее рассчитываются программы господдержки. Как только грянул кризис - это сразу стало заметно.