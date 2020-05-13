2020-05-12T19:04:49+03:00
Общество

Где во Владимире красивее всего цветет вишня

И почему город утопает в белой пене вишневых деревьев, а ягод можно не ждать
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Владимирская вишня - сорт, бренд и символ городаВладимирская вишня - сорт, бренд и символ городаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Начало мая во Владимире - время безумного, белопенного цветения вишневых садов. Даже сейчас, после всех точечных застроек и обновленных генпланов, Владимир на 10 дней становится похож на белоснежное сахарное облако - улицы, дворы, пустыри зацветают в самых неожиданных местах.

Вишня бывает и деревом, и кустом Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вишня бывает и деревом, и кустомФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Владимирская вишня - штука легендарная, такой же символ города, как Золотые ворота или князь Андрей Боголюбский. Собственно, с именем Андрея Боголюбского и связана одна из легенд о появлении владимирской вишни. Якобы князь завез эту южную в общем-то ягоду в город, велел посадить вишневый сад (будущий Патриарший), а добросовестные владимирские крестьяне сумели сделать нежный южный сорт вишни зимостойким - сначала на зиму пригибали ветки к земле и укрывали, а потом, когда деревце вырастало побольше, оставляли так, и наиболее устойчивые к морозу ветки выживали. С тех пор классическая владимирская вишня больше похожа на куст, чем на дерево, впрочем, если молоденькую вишню привить, то она приобретает вполне классическую форму с одним стволом.

Вишневые деревья цветут даже среди многоэтажек Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вишневые деревья цветут даже среди многоэтажекФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Есть и другие версии появления во Владимире вишневых деревьев - по одной, вишню завезли греческие монахи в XVI веке, по другой - вишню стали сажать только в начале XVIII века специально по заказу Патриарха для высадки в Патриаршем саду. Как бы то ни было, к началу XIX века Владимире весной утопал в вишневых садах так, что домов и заборов видно не было, а владимирская вишня славилась на всю Россию, ее поставляли к столу Патриарха и императоров. В 1811 году в журнале "Вестник Европы" статью Петра Калайдовича, известного лингвиста и поэта, "О садах владимирский". В статье автор утверждал, что во Владимире насчитывается не меньше 400 садов, причем раньше было больше - много вырубили во времена Екатерины II.

С XIX века знаменитая владимирская вишня делилась на несколько сортов, часть из которых сохранилась до нашего времени, а другая исчезла. Самая известная "родителева" вишня - темно-красная, именно она считается классикой жанра. Был сорт "добросельская", которую выращивали жители села Доброе, но она трудна в уходе и не сохранилась. Распространен сорт "Васильевская вишня", именно ее выращивали в Патриаршем саду. Была даже "Левинская", которую выращивали в селе Левино поле (сейчас осталось только название улицы).

Вишневые деревья и по сей день цветут в каждом дворе частного дома на юго-западе Владимира, в районе военных городков, в Добром. Чтобы насладиться белопенным цветением, достаточно прогуляться по любому району частного сектора. Конечно, самая красота сейчас в Патриаршем саду, где цветет не только владимирская вишня, но и другие вишневые деревья самых разных сортов. Но погулять по Патриаршему саду из-за коронавирусного режима самоизоляции невозможно.

Самым большим из доступных вишневых садов считается район ДТЮ и Октябрьского проспекта - там до 1970-х годов были садовые участки, их не уничтожила даже прокладка Октябрьского проспекта и строительство здания областной администрации. Правда, за последние 40 вишневые сады выродились и почти не плодоносят, но по-прежнему цветут.

Вишня - самобесплодное дерево, сама себя не опыляет Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Вишня - самобесплодное дерево, сама себя не опыляетФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Кстати, владимирская вишня относится к "самобесплодным" сортам - это значит, что деревья одного сорта при опылении не завязывают ягод, для получения урожая нужно опыление другом сортом, иначе завязи получаются не больше чем из 5% цветов. Именно этим объясняется то, что на городских деревьях, которые так буйно цвели, вишен почти не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Коронавирусный фитнес для медсестер: 30000 шагов за дежурство - это норма, а не рекорд»
Ольга Ларкичева, постовая медсестра ГКБ № 40, рассказала как мужчины, узнав о коронавирусе, превращаются в больших паникеров, о чем в групповом чате говорят медсестры и почему сейчас так важно ограничить общение и самоизолироваться
86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство
Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Двенадцать часов в костюме космонавта тяжело, но мы уже привыкли!
Лэйсен Курмаева, постовая медсестра ГКБ 52 рассказала, как непросто работать в «красной зоне» почему иногда слова поддержки помогают лучше, чем лекарство, и кому во время пандемии стоит особенно строго соблюдать режим самоизоляции
Приметы на Рождество
Рождество — многонациональный, сближающий народы праздник. Его отмечают представители всех христианских конфессий. Рассказываем о народных приметах на католическое и православное Рождество, а также о том, что можно и что нельзя делать 25 декабря 2020 года
Новости 24
Два молодых человек в Собинке обокрали предприятие
Режим самоизоляции во Владимирской области сохранится до конца мая
Росбанк Дом снизил ставки по ипотеке
В Судогде из-за загоревшегося матраса эвакуировали 15 человек
Двум спортсменам Владимирской области присвоено звание "Мастер спорта международного класса"
Суздальский племзавод не пустил сотрудников Россельхознадзора
Во Владимире появится комплексная схема организации дорожного движения
Суздальской многодетной семье дали участок, к которому не подъехать
Во Владимирской области разрешили работать организациям в сфере бытовых услуг
Дело о убийстве собинского егеря рассмотрит областной суд
ВТБ Private Banking за квартал увеличил объем средств под управлением на 12%
Кредиты бизнесу на выплату зарплаты во Владимире: уже выдано 200 миллионов рублей
Во Владимирской библиотеке подбирают книги для каждого читателя
В Меленках сын убил отца, защищая свою мать
ВТБ Лизинг передал клиентам в апреле более тысячи автомобилей
Более 1000 офисов ВТБ начали обслуживание клиентов на этой неделе
В Кольчугино у заведующей аптеке оказался поддельный диплом
Во Владимире объявили штормовое предупреждение
В Суздальском районе огонь со стога сена перекинулся на два дома