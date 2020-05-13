Где во Владимире красивее всего цветет вишня

Начало мая во Владимире - время безумного, белопенного цветения вишневых садов. Даже сейчас, после всех точечных застроек и обновленных генпланов, Владимир на 10 дней становится похож на белоснежное сахарное облако - улицы, дворы, пустыри зацветают в самых неожиданных местах.

Вишня бывает и деревом, и кустомФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Владимирская вишня - штука легендарная, такой же символ города, как Золотые ворота или князь Андрей Боголюбский. Собственно, с именем Андрея Боголюбского и связана одна из легенд о появлении владимирской вишни. Якобы князь завез эту южную в общем-то ягоду в город, велел посадить вишневый сад (будущий Патриарший), а добросовестные владимирские крестьяне сумели сделать нежный южный сорт вишни зимостойким - сначала на зиму пригибали ветки к земле и укрывали, а потом, когда деревце вырастало побольше, оставляли так, и наиболее устойчивые к морозу ветки выживали. С тех пор классическая владимирская вишня больше похожа на куст, чем на дерево, впрочем, если молоденькую вишню привить, то она приобретает вполне классическую форму с одним стволом.

Вишневые деревья цветут даже среди многоэтажекФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Есть и другие версии появления во Владимире вишневых деревьев - по одной, вишню завезли греческие монахи в XVI веке, по другой - вишню стали сажать только в начале XVIII века специально по заказу Патриарха для высадки в Патриаршем саду. Как бы то ни было, к началу XIX века Владимире весной утопал в вишневых садах так, что домов и заборов видно не было, а владимирская вишня славилась на всю Россию, ее поставляли к столу Патриарха и императоров. В 1811 году в журнале "Вестник Европы" статью Петра Калайдовича, известного лингвиста и поэта, "О садах владимирский". В статье автор утверждал, что во Владимире насчитывается не меньше 400 садов, причем раньше было больше - много вырубили во времена Екатерины II.

С XIX века знаменитая владимирская вишня делилась на несколько сортов, часть из которых сохранилась до нашего времени, а другая исчезла. Самая известная "родителева" вишня - темно-красная, именно она считается классикой жанра. Был сорт "добросельская", которую выращивали жители села Доброе, но она трудна в уходе и не сохранилась. Распространен сорт "Васильевская вишня", именно ее выращивали в Патриаршем саду. Была даже "Левинская", которую выращивали в селе Левино поле (сейчас осталось только название улицы).

Вишневые деревья и по сей день цветут в каждом дворе частного дома на юго-западе Владимира, в районе военных городков, в Добром. Чтобы насладиться белопенным цветением, достаточно прогуляться по любому району частного сектора. Конечно, самая красота сейчас в Патриаршем саду, где цветет не только владимирская вишня, но и другие вишневые деревья самых разных сортов. Но погулять по Патриаршему саду из-за коронавирусного режима самоизоляции невозможно.

Самым большим из доступных вишневых садов считается район ДТЮ и Октябрьского проспекта - там до 1970-х годов были садовые участки, их не уничтожила даже прокладка Октябрьского проспекта и строительство здания областной администрации. Правда, за последние 40 вишневые сады выродились и почти не плодоносят, но по-прежнему цветут.

Вишня - самобесплодное дерево, сама себя не опыляетФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Кстати, владимирская вишня относится к "самобесплодным" сортам - это значит, что деревья одного сорта при опылении не завязывают ягод, для получения урожая нужно опыление другом сортом, иначе завязи получаются не больше чем из 5% цветов. Именно этим объясняется то, что на городских деревьях, которые так буйно цвели, вишен почти не будет.