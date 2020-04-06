Во Владимирской области ожидается рекордный урожай

Несмотря на нерабочую неделю во Владимирской области с 28 марта по 5 апреля, крестьяне региона, наоборот, работают в удвоенном темпе. Ведь пришло время пахать на будущий урожай.

- На посевную кампанию никак не повлияло введение каникул, - сказал Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства. - На селян карантин не будет распространяться. Тем более, что в поле вряд ли велика будет угроза заражения.

Вообще урожай у нас в этом году, по данным департамента сельского хозяйства, должен быть один из самых крупных за последние годы.

- Несмотря на малоснежную зиму, озимые в регионе чувствуют себя отлично, - сказал Константин Демидов. - Тем более что зима была, по сути, краснодарская. А там в таких условиях всегда получают крайне высокие урожаи озимых культур.

Вообще, 2019 год для растениеводства Владимирской области получился сверхудачным. На фоне отличных показателей по зерновым еще лучше смотрятся сборы картофеля. В прошлом году 33 регион собрал рекордный урожай картофеля за все время, что подсчитывают урожай.

И все же совсем безпроблемной жизнь растениеводческих предприятий во Владимирской области назвать нельзя. Из-за скачка курса доллара, к примеру, импортная сельскохозяйственная техника резко выросла в цене. Естественно, запчасти к ней тоже подорожали.

- Предприятия уже пересматривают свои планы по приобретению техники, - сказал Константин Демидов. - Переориентируются на отечественные аналоги. Но вообще, областные власти активно помогают нашим хозяйствам через программы предприятия «Владагролизинг». Например, в регионе в этом году уже закуплено 39 единиц техники на 152 миллиона рублей. Из них 26 единиц поставлено в региональные сельхозпредприятия через «Владагролизинг».