2020-01-20T15:29:49+03:00
Общество

Во Владимире опять убирают несуществующий снег

В мэрии заверяют, что так и должно быть
Сергей МОРКОВКИН
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Техника ЦУГДТехника ЦУГДФото: Ирина Мальцева
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Пол зимы уже прошло, а ни снега, ни холодов еще толком не было. Капризы природы не только поставили в тупик коммунальщиков, но и стали поводом для городских шуток. Владимирцы не без удовольствия снимают и выкладывают в соцсети ролики о том, как тяжелая техника героически убирает несуществующий снег. Кто-то вспоминает Дон Кихота и его эпическую битву с ветряными мельницами, а кто-то всерьез спрашивает: и вот на этот цирк ушли мои налоги?

- Воскресное утро, многие еще спят. Но нашим доблестным коммунальщикам не до отдыха. Надо поскрести асфальт, - возмущается жительница города под одним из таких видео.

- Не удивили, по утрам вторые сутки под окнами с поднятым ковшом туда-сюда, туда-сюда. Наверное, воздух чистят, - сочувственно вторит ей посмотревший видео владимирец.

Иные горожане рассказывают совсем уж сюрреалистические истории, достойные кисти Сальвадора Дали. Например, на улице Егорова один и тот же трактор утром насыпал песок на тротуар, а вечером — убрал его щетками. А вот на Нижней Дуброве асфальт почистили так, что он теперь весь в трещинах и канавах.

В администрации города Владимира далеки от веселого настроения. В мэрии города пояснили, что на самом деле техника Центра управления городскими дорогами не борется с выдуманным снегом, осваивая скудные бюджеты, а убирает песочный смет.

- Ковшами собирается так называемый смет — остатки песко-соляной смеси, мусор и прочее, - пояснил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Рядом с ковшом должны идти рабочие ручной уборки, они лопатами сбрасывают этот смет в ковш, чтобы уборка проводилась более качественно. Однако на одной из видеозаписей, по-моему это касалось площади Победы, я этого не наблюдал. Это стало предметом разговора с одним из руководителей Центра управления городскими дорогами. Он обещал разобраться, где там были рабочие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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