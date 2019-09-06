2019-09-05T16:06:39+03:00
Общество

«Паста-пати», танцы народов мира и другие способы эффектно провести выходные во Владимире

А ВСМЗ будет праздновать 60-летие, которое было год назад
Валерия ПРОНИНА
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ПастаПастаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Празднование 60-летия Владимиро-Суздальского музея-заповедника должно было еще состояться год назад. ВСМЗ основали 11 сентября 1958 года.

- В прошлом году мы пропустили свой юбилей - так случилось. Нам бы хотелось, чтобы эта дата существовала в нашей жизни, пусть на год позже. Сделаем все возможное, чтобы сотрудники получили награды. Конечно, по такому случаю я выдам всем премию. Надеемся, что в этот день приедут наши друзья, с которыми я активно работала в Крыму, в музее «Херсонес Таврический», - танцевальный коллектив из Австралии выступит перед зданием палат, - рассказала Светлана Мельникова, которая вступила в должность директора ВСМЗ в декабре 2018 года после увольнения Игоря Конышева.

Так что 11 сентября (время пока уточняется) во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике отметят 60-летие со дня образования. А в ближайшие дни будут и другие развлечения.

Бег по Большой Московской

Полумарафон или «Праздник бега» пройдет во Владимире в третий раз, и в этом году на него заявилось полторы тысячи участников из городов России, а также Калмыкии, Мордовии, Белоруссии, Германии… Для того, чтобы бегуны смогли познакомиться друг с другом, 6 сентября организуют «Пасту-пати», где приготовят на всех макароны, а потом — предложат потанцевать с ди-джеем и посмотреть фильм про спорт под открытым небом. На следующий день, 7 сентября в 9.45, спортсмены соберутся на торжественном открытии на Соборной площади. А в 10.00 уже начнется первый забег.

- Спортсмены побегут по центру Владимира и увидят самые главные достопримечательности города, - отметила начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике городской администрации Ольга Молева. - Для победителей и призеров полумарафона «Золотые ворота» мы подготовили оригинальные медали, сувенирные тарелки и изразцы.

Вечера дружбы и мастер-классы

9 сентября Владимир встретит участников Международного фестиваля народного творчества «Золотое кольцо». К нам приедут гости из шести стран: Таиланда, Греции, Кореи, Италии, Мексики, Сербии. Торжественное открытие состоится в Областном дворце культуры и искусства в 18.00.

На следующий день — 10 сентября — творческие коллективы поедут по городам Владимирской области: концерты и вечера дружбы запланированы в Гороховце, Юрьев-Польском, Гусь-Хрустальном, Суздальском районах. Приезжие участники покажут свою культуру, а наши — мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, а также познакомят с районными центрами. 12 сентября фестиваль закроют ярким гала-концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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