Село Доброе и его старожилы

Село Доброе Слободской волости Владимирского уезда Владимирской губернии выросло в 13 веке из слободки, расположенной около Константино-Еленинского монастыря. Легенда гласит, что молодой царь Иван Грозный, возвращавшийся с похода на Казань, остановился на ночевку в монастыре. А утром к нему прискакал гонец с радостной новостью – царица Анастасия, раньше рожавшая только дочерей, подарила ему сына Дмитрия. В память о добрых вестях, полученных царем, село и получило свое название.

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Немного истории

Наряду с монастырем в селе была деревянная церковь Николая Чудотворца, при ней в начале 18 века была теплая деревянная церковь в честь Введения во Храм пресвятой Богородицы, которую разобрали в 1720 году. Новую каменную церковь построили во второй половине 18 столетия по инициативе архимандрита здешнего монастыря Авраамия. Крестьяне, жившие в селе, были сначала приписаны к монастырю, а потом стали черносошными – государевыми, не знавшими помещичьего гнета, но жизнь их не была легкой. С девяти лет мальчики начинали стеречь лошадей и пасти гусей, с одиннадцати – ездили верхом, помогали боронить пашню, на четырнадцатом году учились пахать, косить, а также обучались строительным ремёслам. В 19 веке многие подростки из Доброго ездили с отцами на заработки в Москву, где доброселы брали подряд на строительство домов. Девочек обучали прясть, вышивать, шить, в пятнадцать лет учили доить корову, работать в саду, огороде, на сенокосе. К восемнадцати годам девушка считалась опытной и умелой работницей.

Поскольку село Доброе стояло возле оживленной дороги, через него в Нижний Новгород и Казань часто проезжали цари, князья и другие именитые люди. В 1680 году по пути на Флорищеву пустынь через Доброе проезжал царь Федор Алексеевич, останавливавшийся в Боголюбове и оставивший там драгоценный наперсный крест. Десятилетием позже через село проезжал император Петр I, подаривший монастырю в Боголюбово часы с боем. Неподалеку от Доброго часто бывала на богомолье первая супруга императора Петра I Евдокия Лопухина, проезжали через Владимир и Доброе Александр Меншиков с семьей, направлявшиеся в ссылку, императрица Екатерина II и многие другие. Провозили здесь и закованного в клетку на устрашение остальным Емельяна Пугачева.

Губернатор Иван Михайлович Долгорукий, приехавший во Владимир в 1802 году, любил отдыхать неподалеку от села Доброе. На берегу реки Рпени у него была большая палатка и разборный летний домик, где он работал, принимал чиновников по служебным делам, а вечерами купался, удил рыбу и любовался на хороводы добросельских девушек. Он писал:

«...Им нет запрету никогда

Ходить толпой в мою палатку.

О! Как смеюсь я иногда,

Смотря на робкую ухватку,

С какой, увидя телескоп,

К нему на цыпочках подходят.

Кругом вертят — потом наводят,

И скачут, свой увидя сноп.

Иная, жмуряся в стекло,

Кричит своей подруге с жаром:

Вон наше Доброе село.

Как-тут, взгляни, наш хлев с амбаром...»

Жизнь добросельчан была неразрывно связана с Владимиром, расположенным всего в трех верстах от него. Крестьяне регулярно бывали в городе, перебираясь через реку Рпень и проходя мимо березовой рощи, на месте которой вырос Химзавод и названной Березовицей – так же называли популярный в древности хмельной напиток из забродившего березового сока. Жители села стали свидетелями грандиозного пожара, охватившего Владимир в 1719 году, строительства Торговых рядов и губернаторского дома в центре города, где сейчас расположен филиал Сбербанка, и эпидемии моровой язвы – чумы, охватившей город и его окрестности осенью 1771 года.

Каждый год, начиная с 20 мая 1771г., жители Доброго становились свидетелями и участниками крестного хода из Боголюбова, через Доброе во Владимир. Количество участвующих достигало нескольких тысяч человек. Как писали Владимирские Ведомости в 1848 году: «Идет непрерывная река народа, которая тянется на 4 или 5 верст».

Во главе крестного хода несли хоругвии, две древние иконы: Боголюбовской Божьей матери и другую Добросельскую с изображением царя Константина и его матери Елены.

По преданию эти иконы и помогли исцелить владимирцев от страшной болезни — чумы.

Ко времени крестного хода приурочивались и ярмарки — 19 мая в Боголюбово, 20 мая в Добром (на лужайке около колокольни), 21 мая во Владимире.

Малиновые рощи и поля вместо улиц

С годами село Доброе росло, появлялись новые дома, в 1839 году местным священником было открыто народное училище, в котором обучались шестьдесят человек ежегодно. Сначала школа располагалась в домике священника, а позднее в одном из двух двухэтажных домов, построенных около церкви. Один из них отдали под богадельню, а второе – под училище, дававшее сельским детям начальное образование.

В 1920 году в Добром селе проводился учёт неграмотных среди жителей от 8 до 50 лет (опросный лист от НАРОБА, 1920г.). Основное население ~90% имело начальное образование или училось. Большую роль в этом сыграло народное училище.

Росло и число добросельчан, которых в 1857 году насчитывалось 862 человека при 131 дворе, а в 1905 году село насчитывало 207 дворов и 1321 жителя. Для сравнения: во Владимире в 1876 году проживало 18000 человек.

Крестьяне из села Доброе издавна не занимались кустарными промыслами, жили хлебопашеством, садоводством и огородничеством, рыбачили в полноводной тогда еще Клязьме. Больше всего сельчане выращивали рожь и овес, потом горох и гречку, картофель, лен. Большой доход доброселам давало садоводство – малина и вишня, которой издавна славилась Владимирская губерния. В 1895 году крестьяне села Доброе имели более 20 десятин земли под сады, из них восемь десятин под малину. Средний годовой урожай вишни в Добром был 400 пудов.

Но главным делом были отхожие промыслы. Большая часть мужчин, взяв с собой сыновей-подростков, отправлялась на заработки во Владимир и Москву, оставив на хозяйстве женщин и детей. Например, в 1895 году из 521 мужчин 286 человек, включая 51 подростка, уходило на заработки.

В начале 20 века Доброе все больше становилось пригородным селом: крестьяне уходили в город работать, женщины все чаще ходили во Владимир не только за покупками, но и чтобы продать ягоды, овощи, молоко. Доброселы стали свидетелями коронации Николая II, присутствовали на Ходынском поле 14 мая 1896 года, когда в давке погибло более тысячи человек, более пятисот было ранено, но к счастью остались живы. В память о тех событиях один из крестьян Петр Гуськов привез домой фаянсовую коронационную кружку с вензелем и короной императора, которая и сейчас хранится в семье его потомков как реликвия.

После революции жить сельчане стали значительно хуже, многие старожилы уехали из родного села. Но в 1929 году в селе создали колхоз «Имени 12 годовщины Октября», на месте сегодняшних улиц Егорова, Растопчина, Безыменского раскинулись поля. Около Гусинки появились огороды, где выращивали огурцы, картофель. В селе было большое стадо коров, своя овчарня и конюшня.

Жизнь постепенно стала налаживаться. А в 1957 году село Доброе присоединили к Владимиру, и закончилась его история, длившаяся около шести веков. Появились новые улицы, новые люди, среди которых растворились доброселы, предки которых жили здесь не одну сотню лет.

В настоящее время ещё сохранились старые добросельские дома, овраги, Сунгирь, а под горой на зелёном лугу всё также щебечут птицы и в небе порхает жаворонок. Весною, когда на зелёной траве распускаются цветы, луг напоминает большой ковер с озерами, покрытый одуванчиками и клевером.

Добросельские старожилы

Среди жителей села Доброго сложилось немало династий, предки которых жили здесь на протяжении нескольких веков. Практически во всех метрических книгах Добросельской церкви упоминаются одни и те же фамилии: Соковы, Сбитневы, Кочетковы, Куликовы, Клочковы, Русаковы, Хайнины, Столяровы, Кротовы, Улыбины, Гуськовы и другие. Потомок одной из семей, Юрий Фёдорович Петров, увлекся не только составлением своей родословной, но и историей родного села Доброе. Интересоваться историей села он начал пятнадцать лет назад, и на основе воспоминаний старожилов села, а также анализа ревизских сказок (переписей) и метрических книг Добросельской церкви, написал книгу, посвященную истории Доброго.

- Мои предки по линии мамы – Гуськовы - жили в этом прекрасном русском селении более трехсот лет. Их дом стоял как раз напротив колокольни. Фамилий в те времена не было, только имя и отчество, поэтому найти их было непросто. Первые упоминания о наших предках относятся к июню 1795 года. В ревизской сказке села Доброго приводится список крестьян, среди которых в том числе и моя прапрапрапрабабушка Анна Афанасьева, родившаяся в 1711 году. А всего в тот год в селе жило восемь близких нам родственников. Погружаясь в документы, мы видим их жизнь – жизнь простых людей, выживших несмотря на все трудности и лихолетья. Чего только не видели они: войны, голод, холеру, чуму… Мы, их потомки, будем помнить о них и преклоняться перед их памятью», - говорит Юрий Федорович Петров. - Революция, а потом и Великая Отечественная война раскидала род Гуськовых по разным городам. Хочется узнать, как сложилась жизнь трех братьев Гуськовых – Андрея, Ивана и Василия. У них на троих было более пятнадцати детей, вполне вероятно, что их внуки живут сейчас во Владимире.

Теперь на месте Доброго села большой район г.Владимира и широкая улица Добросельская — в память о древнем селе и людях, которые его населяли. «Второе дыхание» получил Константино-Еленинский монастырь — его реставрировали, каждый день проходит служба. Приходит много людей, они как-бы соприкасаются с душами тех, кто был здесь раньше.

Юрий Федорович Петров просит откликнуться всех Гуськовых, предки которых жили в Добром селе. Если Ваши родные носили эту фамилию – позвоните по телефону (4922) 35-50-04 или напишите письмо petrov@avtomatica.ru