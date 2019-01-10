2019-01-09T17:12:44+03:00
Общество

Сосульки над головой: во Владимире чистить балконы от наледи должны бесплатно

Это входит в обязанности управляющих компаний
Валерия Рудометова
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Владимирцы все новогодние праздники жаловались в соцсетях на обледеневшие крыши и балконы, обрамленные сосульками — они сверкают только до первого потепления. А дальше могут кому-нибудь по шапке прилететь. И вот вопрос, который беспокоит владимирцев до сих пор: кто же должен убирать сосульки с крыш и балконов? И нужно ли за это доплачивать, ведь балкон или лоджия - имущество собственника, а не общедомовое.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Праздничные выходные закончились, и горожане в первый же рабочий день заметили у своих домов вышки, с которых рабочие сбивали сосульки с крыш. Почти все места, на которые люди жаловались в соцсетях, оказались очищены от наледи.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

А вот те жители, которые не писали в интернете, а звонили в управляющие компании, получали отказ. Мол, денег на очистку нет. Хотя УК обязаны это делать в порядке техобслуживания жилья.

В департаменте ЖКХ администрации Владимирской области подтвердили, что собственники квартир не должны сами залезать на край балкона, чтобы сбить наледь. А тем более доплачивать за это управляющей компании!

- И уборка снега на территории дома, и сбивание сосулек с балконов и крыш жителей многоквартирных домов входят в содержание домового имущества. Дополнительную плату за это брать никто не должен, - отметили в пресс-службе «белого» дома.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В пресс-службе городской администрации сказали, что вышки для борьбы с сосульками управляющая компания или ТСЖ могут взять в аренду или же справиться без них, например, сбить лопатой. Важен результат: чтобы ни одна сосулька не упала на человека. Если же управляющая компания наотрез отказывается убирать наледь с вашего балкона — надо жаловаться.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

КОНКРЕТНО

Если ваш балкон превратился в ледовое царство, пишите заявление в свою управляющую компанию или ТСЖ с просьбой убрать наледь. Можно и позвонить. Ваше обращение должны зарегистрировать и в течение нескольких дней освободить балкон от глыб. Если этого не произошло, звоните в круглосуточную единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 05 — нужно сказать ФИ, адрес и номер телефона. Также обратитесь по телефону (4922) 45-10-41 в государственную инспекцию административно-технического надзора администрации области.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

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