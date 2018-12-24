Лайфхаки от владимирского дизайнера: как украсить квартиру к Новому Году быстро и недорого

Те, у кого почему-то еще нет новогоднего настроения, стараются всеми силами его себе создать: смотрят новогодние фильмы, кушают мандарины, слушают Фрэнка Синатру или песенки из советских мультиков. А почему бы не попробовать нарядить весь свой дом или квартиру так, чтобы сам по себе чувствовался запах мандаринов и в ушах звенел звук пробки, вылетающей из бутылки шампанского? Если вы хотите превратить свое жилье в настоящую новогоднюю сказку, не потратив при этом много денег - мы собрали для вас советы профессионалов.

Владимирский дизайнер интерьеров Оксана Кулешова рассказала, что как и в любой сфере жизни, так и в украшении квартиры есть свои «лайфхаки», с помощью которых можно за гроши красиво оформить жилье так, чтобы это не выглядело дешево.

- Первое, что хотелось бы всем посоветовать — в следующий раз закупить новогодних игрушек и других украшений летом или весной. В некоторых гипермаркетах или интернет-магазинах они лежат круглый год, а цена на елочный шар, к примеру, 5-20 рублей. В декабре же за него придется выложить около 100 рублей, - рассказывает Оксана.

А так как в этом году мы уже опоздали, то большинство новогодних «приколюх» придется делать своими руками. Первый лайфхак — если вам лень или просто руки растут не из того места, то поручите это детям. Они любят мастерить поделки, а заплатить можно сладостями, ведь почти всем выдают сладкие подарки на работе.

- Не стесняйтесь фантазировать, каждый помнит какие-то «рецепты поделок» еще с юных времен. На банальную снежинку по шаблону способен каждый. А если включить фантазию, то можно клочок бумаги превратить во что-то красивое. Покрасить, посыпать блестками и т.д, да и клеить их не только на окна, то и вешать на елку.

Елка

Если вы почему-то решили не ставить у себя настоящую или искусственную елку, то ее вполне можно сделать из всего, что под руку попадется.

1. Елка из журналов.

- Можно сделать елку и из бумаги и из газет, но делать елку из журналов — особое удовольствие, ведь там часто попадаются красивые фотографии, цвета на готовой конструкции очень красиво переливаются.

Для этого нам надо много листков журналов, какая-то конструкция, в которую все это можно будет вставить (например, картонка в форме конуса). Делаем конус такого размера, какого бы хотели видеть елку, в нем делаем много дырок под «ветки», а уже скрученные листки журнала по одному вставляем в конус. Можно повесить игрушки или разные бантики.

nezhinskaya_irina Шикарные фотографии из глянцевых журналов оказывается очень нужная вещь! Из них получаются вот такие шикарные елки! #елкасвоимируками #елкаизбумаги #елкаизжурнала #новыйгод #поделки #новыйгод #елка

2. Елка из макарон.

Да, бывают и такие. Дизайнеры вообще используют макароны в своей работе. Если хорошо украсить эти макароны, то так и не скажешь, что их надо кидать в кастрюлю.

Тут попроще. Также берем основание, а на него уже лепим макароны. Изделия лучше выбирать размером побольше, чтобы не клеить их много и ветви елки смотрелись лучше. На макароны клеим макароны до тех пор, пока это не станет похоже на елочку с опускающимися ветвями. По вкусу можете покрасить в любой цвет.

olesyania Всем доброе утро и хорошей (безсуматошной) последней недели уходящего года! ;) Ну что, все подготовились к празднику? ;) Я вот очень люблю всё готовить заранее. Поэтому, ёлку конечно же мы уже поставили (наряжали все вместе), а заодно и дополнительную с сыном сделали, из макарончиков. ;) Расскажите, а вы как наряжаете ёлку, сами или деток привлекаете? ;)

3. Елка из клубков нитей.

Не такой экстраординарный вариант, как с макаронами, но все же. Смотрится круто, особенно. Берем конус, как в первом варианте, а на него приклеиваем разные клубки нитей. Лучше выбирать более яркие оттенки, периодически заменяя клубки елочными шариками.

lippa3.8 Елка для рукодельниц . . #елка #елкасвоимируками #елка2019 #елкановогодняя #елкаизшаров #елкаизниток #спицы #лебедеварукоделие

4. Елка-гирлянда.

Довольно распространенный вариант. Все пользуются гирляндами в новый год, но не каждый делает из них елки. Можно в форме елки повесить гирлянду на стену, а ее уже украсить разными игрушками.

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5. Елка из дерева

Вот еще один довольно простой вариант для елки.

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Украшения

Подсвечники.

- Мало кто ими пользуется, но в новый год на фоне гирлянд и елки красиво смотрятся свечи, особенно ароматизированные: с запахом мандаринов или елки. Чтобы сильно не тратиться, свечи можно взять обычные, а вот подсвечник сделать своими руками.

Понадобится лишь клей, стеклянная банка, манная каша, блестки, губка и разный декор: шишки, ветки ели…

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Снежинки.

То, что снежинки можно самим вырезать из бумаги — не секрет не для кого. Но одно дело вырезать, а другое дело — сделать красивые снежинки. Клеить их можно не только на окно, но и на елку или стены. Из снежинок можно составлять целые композиции, ну или просто делать их объемными, наклеивая картонные кусочки. Если по трудам в школе у вас всегда была пятерка, то можете попробовать даже сделать бумажный шар.

tai_gora Шар N 2. Коллекция белых игрушек. Сосулька "сердечками" Коллекция "Молочный шоколад". Ёлочные украшения, вязаные крючком. Декор для ёлки, для интерьера, украшения офиса, оформления витрин. #Кружевныесказки #Christmastoys #рождественскиеигрушки #новогодниешары #новогодниеидеи #украшениянаелку#оформлениевитрин #праздничныйподарок #декорируемпространство #украшаемёлку #ёлочныеукрашения #ёлочныеигрушки #покупкипочтой #заказыпочтой #заказыкурьером #новогодняясказка #christmasdecorations #christmastree #christmasgifts #Epcot #Disneyworld

Подарки.

- Какой новый год без подарков. Даже если ваши подарки будут лежать под елкой, все равно можно украсить квартиру разными коробочками с бантиками, а рядом с ними как раз расположить ароматизированные свечи.

danyasofiya Новогодние подарочки Вы уже придумали ,что будете дарить своим любимым??? Я если честно даже забыла про подарки Хуже всего не то ,что я забыла их купить....хуже то ,что я даже не думала , что дарить остаётся так мало времени , а я даже не имею представления, что дарить между чем выбирать и когда это всё купить у меня паника а ещё надо придумать как украшать дом, что приготовить на новогодний стол, что одеть в конце концов Ребята накидайте вариантов , что можно подарить любимому мужчине может быть мне повезёт и ваши варианты меня натолкнут хоть какие нибудь мысли вариант "деньги в конверте" даже не рассматриваю не люблю когда дарят деньги и сама не дарю их . . . #скороновыйгод #жизньпрекрасна #хорошеенастроение #новыйгод #веселье #зима #подарки #новогодниеподарки #красота #счастье #любовь #подарокмужчине #winter #happynewyear #newyear #beautiful #happy #funny #danyasofiya #love #life #loveofmylife #photooftheday #snow #gift #gifts #amazing #christmas #christmasmood #mood

ЕЩЕ СОВЕТЫ

1. Как можно больше гирлянд!

- Гирлянды стоят дешево, но ими можно завесить буквально всю квартиру. Все будет сверкать. Главное не переборщить. Пытаться делать из гирлянд какие-то узоры — не стоит. Это, как правило выглядит так себе. Лучше клеить их под потолок или на окна - считает Оксана.

2. Не забывайте про символ Нового года!

- В этом году это свинья, сейчас в каждом втором магазине продаются плюшевые зверюшки. Собака или петух — не такое забавное животное как свинья. А розовая, милая хрюшка украсит любой интерьер. Можно даже просто вырезать из бумаги поросячий пятачок и повесить на дверь — и забавно и по-новогоднему

3. Наклейки светящиеся в темноте.

- Если с гирляндами уже перебор, то можно клеить наклейки, светящиеся в темноте. Их даже подключать к розетке не надо, они тоже дешевые, правда найти чуть труднее. Но если грамотно составить композицию, то получится очень красиво.

Помните! Перед тем как беспорядочно развешивать украшения по квартире, сначала накидайте эскиз того, как это должно выглядеть, хотя бы в голове. Тогда вероятность того, что у вас получится красивая композиция куда больше.

4. Старайтесь украшать всю квартиру.

- Наверняка к вам домой придут гости на новый год. Постарайтесь сделать так, чтобы они ощутили новый год у порога вашей квартиры, равномерно распределив все украшения по площади. Если вы живете в доме, то можете подумать над тем, чтобы украсить придомовую территорию, например, шариками изо льда, которые можно повесить на деревья.

uliyana_shefpovar Когда ребенок попросил разыграть сказку про Щелкунчика) Готовлю декорации))) #леденцы #ледяныешары #шарыизольда #щелкунчик

5. Полистайте инстаграм.

- Там можно найти много классных новогодних идей, к половине из которых еще и есть инструкция. Люди порой делают поделки лучше любого дизайнера, каждый хочет поделиться ими в сети.

Вот инстаграм, который порекомендовала Оксана: https://www.instagram.com/novogodnie.idei/

Красивого вам Нового Года!