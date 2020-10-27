Владимирское "Торпедо" не сыграло из-за коронавируса, а "Муром", наконец, выиграл

Первый гол у муромлян забил Иван Рапаков.

Кто-то может спросить, как может быть тур успешным для обеих владимирских команд, если «Торпедо» свой матч не провело, однако дело в том, что пропуск игры, скорее всего приведет к трем очкам в копилку «черно-белых».

«Чита» до Владимира не добралась

«Торпедо» после семи подряд побед должно было сыграть свой матч 29 октября. Однако уже в выходные стало известно, что игра во Владимире не состоится. Виной всему коронавирус. Дело в том, что сразу у нескольких игроков футбольного клуба «Чита» обнаружили коронавирус.

В таких случаях Российский Футбольный союз поступает достаточно строго — команда должна запереться на своей базе и провести в изоляции две недели. Речь идет даже о здоровых игроках, контактировавших с больными. Таким образом, «Чита» просто не добралась до Владимира. Пока матч официально лишь отменен. Но если вспомнить все предыдущие случаи заражений Covid-19 в российских командах, то вырисовывается достаточно очевидная картина — клубам с коронавирусом засчитывают на КДК технические поражения.

Так что у «Торпедо» есть все шансы получить восьмую победу. А это потнециальное третье место в турнирной таблице. В этом случае у всей этой истории есть лишь один отрицательный момент — команда проведет следующий матч лишь 1 ноября. С последней игры к тому моменту пройдет две недели. Сбивается тонус. Но будем надеяться на состоянии команды в игре с иркутским «Зенитом» это не скажется.

Победа после четырех поражений

Ну, а ФК «Муром», наконец-то, прервал свою проигрышную серию. Четыре матча подряд команда с берегов Оки уходила с поля, испытывая горечь поражения. Еще одна такая игра могла опустить клуб на 11-е место. Но, к счастью, обошлось. В игре с «Луки-Энергия» удалось победить. И это при том, что муромляне играли на фоне множества неприятных моментов: повреждения у нескольких игроков, дисквалификации…

Не удивительно, что в составе «Мурома» было много изменений. Центр поля команда провела без Максима Зимарева и Евгения Земко. Первый накануне игры получил повреждение, а второй пропускал игру из-за удаления в Иркутске.

«Про первый тайм многого написать не получится», написала клубная пресс-служба после игры. И это действительно так — моментов практически не было. Зрители увидели абсолютную ту же игру, что и в предыдущих матчах. Зато во второй половине все кардинально изменилось. Видимо, главному тренеру Олегу Стогову удалось вдохновить ребят. Они начали много бить. Собственно, второй тайм начался с мощного дальнего удара Даниила Соколова. Мяч отразила перекладина, а на добивании первым оказался Иван Рапаков – 1:0!

Шикарный удар в перекладину у ФК "Муром" нанес Даниил Соколов. Фото с сайта ФК "Муром".

- На разминке били по воротам. Чувствовал, что идет удар. Дождался момента, решил воспользоваться, ударил. Попал в перекладину, - сказал после игры Даниил Соколов.

И хотя гостям удалось быстро отыграться, спустя всего 6 минут, судья указал на точку в штрафной великолучан. Сергей Шалин уверенно реализовал пенальти, «Муром» снова вышел вперед. А уже через три минуты Максим Стогов забросил мяч на Ивана Рапакова, тот пробил в ближний угол – 3:1.

В концовке произошло еще одно важное событие для муромского футбола. На поле появился 16-летний нападающий, воспитанник детских и юношеских муромских команд – Григорий Комиссаров. Это его дебют в ПФЛ. И это говорит, что муромская школа продолжает воспитывать хороших футболистов, теперь уже для своей команды.