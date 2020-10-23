Строим выше: у спорного дома в Коммунаре не будут сносить «лишние» этажи

Вид, который могут заслонить многоэтажки в микрорайоне Коммунар. Фото: Александр УТКИН

Вице-губернатор Роман Годунин рассказал, что Белый дом определил оптимальный способ решения проблемы участников долевого строительства, купивших квартиры в доме №19 по улице Центральной. При этом, отметил чиновник, решение о сносе «лишних» этажей не рассматривается. Права обманутых дольщиков в областной администрации обещают защитить до конца года, соответствующее распоряжение уже подписано губернатором. Планируется разработать документ, который изменит границы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, а значит, разрешит строить высотки в Коммунаре.

Сейчас это запрещено, чтобы не загораживать вид, открывающийся со смотровых площадок в центре города. По мнению историков и архитекторов, возражавших против такого способа защиты прав дольщиков, высотки испортят вид на пойму Клязьмы. Однако владимирские застройщики смотря на эту проблему иначе. Как рассказал один из них, уже возведенные здания не диссонируют с пейзажем и вписываются в него. И говорить о том, что исторический вид на пойму Клязьмы будет испорчен новыми домами бессмысленно: его испортили еще раньше, в советское время, возведя, например, хирургический корпус, который торчит среди леса. Правда, застройщики считают, что выше восьми этажей зданий в этом микрорайоне быть все же не должно.

Есть у профессиональных строителей еще один вопрос: спорный дом построен за пределами охранной зоны памятника Юнеско – Успенского собора. Непонятно, почему наши местные ограничения строже, чем требования ЮНЕСКО, недоумевают они.

Напомним, застройщик ООО «Система» построил два лишних этажа в злополучном доме в 2018 году, превысив на несколько метров допустимую высоту зданий в этом районе. Въехать в купленные квартиры люди не могут до сих пор.

Кстати, государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области даже подала иск к застройщику - ООО «Система» с требованием все же снести лишние этажи и привести объект в соответствие с нормами. Рассмотрение дела назначено на 29 октября.