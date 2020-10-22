В областной клинической больнице с 24 октября вновь разворачивают Covid-госпиталь

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Эпидемиологическая ситуация становится хуже с каждым днем. Коронавирус накладывается на сезон обострения ОРВИ и гриппа, а медиков катастрофически не хватает. Ежедневно в скорую и неотложную помощь поступает от 200 до 500 обращений пациентов. Врачи работают на износ, начиная с апреля. Поэтому глава облздрава Елена Утемова призывает помочь коллег из частных клиник — прийти и поработать в ковидных госпиталях.

Больше 200 протоколов почти за два месяца

В областной администрации и Роспотребнадзоре уверены - избежать стремительного роста заболевания помогут введенные ограничения и сознательность владимирцев.

В частности, до 8 ноября будут закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, а дети до 16 лет не смогут без родителей появиться в торговых центрах.

- Мы пошли на это сознательно, ведь многие дети находятся сейчас на каникулах. А если число заболевших будет увеличиваться, не исключено, что придется закрыть кружки и секции, - подчеркнула Илона Голованчикова, заместитель начальника отдела юридического обеспечения регионального управления Роспотребнадзора.

К слову, в областном центре регулярно проходят рейды в магазинах, предприятиях общепита, образовательных учреждениях. И замечания одни и те же — отсутствие масок, дезинфекции и несоблюдение правил социальной дистанции.

- За это время было составлено 220 протоколов об административном правонарушении, 146 из них — на гражданских лиц и 28 — на юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей. Сейчас все материалы рассматриваются в суде.

Активно штрафуют и вернувшихся из-за границы и не успевших сдать тест на коронавирус в течение трех дней. Минимальный штраф составляет 15 тысяч рублей.

5 томографов на весь Владимир

Всего в регионе с весны переболело и болеет сейчас коронавирусом 8762 человека, развернуто 928 коек, это на 200 больше, чем две недели назад. Но и этого недостаточно — открытие коек в ОКБ было неизбежно. Произойдет это уже в субботу, 24 октября.

- 833 пациента сейчас находится на лечении в стационарах, еще порядка 1200 человек с подтвержденным коронавирусом остаются дома, - рассказала Елена Утемова. - Больше 60 человек находятся в реанимации, 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Более 60 процентов пациентов нуждаются в кислороде. Все необходимые лекарства есть, средств на их дальнейшую покупку тоже хватает.

Прокомментировала глава облздрава и ситуацию, когда больные вынуждены сидеть в очереди вместе со здоровыми пациентами. По словам Елены Утемовой, это недопустимо. Необходимо вызвать доктора домой, где он обязан взять мазок на коронавирус и дать направление на рентген или компьютерную томографию. Если этого не происходит, нужно обращаться за помощью к главному врачу учреждения, в департамент здравоохранения и в Роспотребнадзор.

- Сейчас у нас в городе — три компьютерных томографа, до нового года мы купим еще один для больницы №6 в Юрьевце, плюс томограф в ОКБ. Таким образом, имея пять томографов мы обеспечим исследованием всех нуждающихся в нем, - подчеркнула глава облздрава. - Что касается районов, то сегодня КТ проводят в Гусь-Хрустальном, Муроме, Коврове, Петушках и Киржаче.

А что закрыто?

Из-за вспышки коронавируса полностью закрыта школа №3 в Гусь-Хрустальном и детский сад Собинского района. Частично на карантин закрыты 18 образовательных организаций: 5 - в Александровском районе (227 человек), 6 — в Муроме (252 человека), 3 — в Вязниковском районе (73), 1 — в Гусь-Хрустальном (90), 1 - в Селивановском районе (40), 1 — в Суздальском районе (42), 1 — в Камешковском районе (54), 1 — в Коврове, 3 — в Муроме. Все учащиеся занимаются дистанционно. Также под карантином две группы детского сада в Селивановском районе (49 человек) и одна дошкольная группа в Уляхинской школе Гусь-Хрустального района (15 человек)

На досрочные каникулы ушли пять владимирских школ - №2,11, 19, 31 и лицей №1, по одной школе в Коврове, Вязниках и Камешково.