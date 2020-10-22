Мусоровывозящая компания «Чистый Владимир», обслуживающая две трети города, на грани банкротства

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Компанию, работающую на мусорном рынке Владимира более семи лет, банкротят через суд. Арбитражный суд Владимирской области рассмотрел заявление кредитора – ООО «СпецТехАвто» о признании компании «Чистый Владимир» банкротом. Последняя организация задолжала первым более 46 миллионов рублей: 23 миллиона 671 тысяча 803 рубля 39 копеек – основной долг, а 23 миллиона – накопившиеся пени.

Компания накопила долги, свозя мусор на Марьинский полигон, который как раз и эксплуатировала «СпецТехАвто». Договор они заключили еще в октябре 2013 года, потом несколько раз его продлевали. А в 2018-2019 году, когда договор не был заключен, «Чистый Владимир» продолжал свозить отходы, но не платил за их захоронение. Не получив ответа на претензию, «СпецТехАвто» взыскала деньги по суду в феврале этого года. Кстати, изначально кредитор просил взыскать более крупную сумму, в которой только одна неустойка составляла 38 с лишним миллионов, но суд уменьшил ее. Не сумев получить взысканные по суду деньги, «СпехТехАвто» подала новый иск – о признании «Чистого Владимира» банкротом. И хотя должник просил отложить заседание, Владимирский арбитражный суд признал требования законными и ввел процедуру наблюдения, назначив временным управляющим «Чистого Владимира» Романа Моргунова. Ему предстоит проанализировать финансовые дела компании, изучить документы, уведомить кредиторов. Вознаграждение за его работу – 30 тысяч ежемесячно – тоже возьмут из средств мусоровывозящей компании.

Напомним, «Чистый Владимир» - субподрядчик регоператора «Биотехнологии» по вывозу мусора и обслуживал две трети города, поэтому его банкротство может привести к очередному мусорному коллапсу. Кстати, 12 августа на улице Тракторной сгорели сразу десять мусоровозов, принадлежащие «Чистому городу». Спехтехника вспыхнула не случайно: после просмотра камер видеонаблюдения стало понятно, что это поджог, было возбуждено уголовное дело. Тогда серьезных перебоев с вывозом мусора удалось избежать, получится ли это еще раз – неизвестно. Впрочем, время решить этот вопрос еще есть: окончательное решение о банкротстве «Чистого Владимира» Арбитражный суд примет после изучения его отчета 30 марта 2021 года.