В Гусь-Хрустальном чиновники управления образования не хотят демонтировать пластиковые окна, установленные на деньги родителей детсадовцев

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Управление образования города Гусь-Хрустальный подало иск в арбитражный суд с требованием отменить предписание госинспекции по охране объектов культурного наследия, которая обязала чиновников демонтировать новые пластиковые окна в историческом здании, признанном памятником градостроительства и архитектуры регионального значения XIX века в 1993 году. Напомним, пластиковые окна в старинном особняке, где в сейчас расположено городское управление образования, установили в прошлом году без согласования с инспекцией. Кроме того, деньги на двадцать три новых пластиковых окна, стоивших более 600 тысяч рублей, взяли не из бюджета – их собрали родители гусевских детсадовцев. Правда, мамы и папы сдавали деньги совсем не на то, чтобы отремонтировать управление образования. В соответствии с договорами, новые окна должны были отправиться в одиннадцать детских садов, но на самом деле их установили в городском управлении образования. По документам это оформили как подарки. Еще четыреста тысяч рублей, собранных родителями, потратили на оргтехнику.

Нарушения обнаружила Гусь-Хрустальная межрайонная прокуратура во время проверки, а по ее результатам региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 53-летней начальницы МКУ «Центральная Бухгалтерия» г. Гусь-Хрустальный, обслуживающего учреждения образования города. Ее обвинили в превышении должностных полномочий, вину женщина признала. Кстати, собранные деньги родителям не вернули. Местные депутаты обещают вернуться к этой теме на очередном заседании горсовета.

А вот чиновники выполнять предписание госинспекции не захотели и подали иск в суд, прося признать действия комиссии незаконными. Теперь Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия предстоит представить в материалы дела отзыв на заявление с документальным обоснованием своих возражений. На это у них есть практически месяц – следующее заседание назначено на 16 ноября.