Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 16 октября 2020: Роспотребнадзор предупреждает о возможном запрете культурных мероприятий в регионе

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, в октябре коронавирус бьет антирекорды. За последние сутки подтверждены 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией: 17 случаев Муромском, 16 - в Гусь-Хрустальном, 15 - во Владимире, 7 - в Ковровском, 6 - в Александровском, 5 - в Кольчугинском, 4 - в Селивановском, 4 - в Собинском, 3 - в Петушинском, 2 - в Камешковском, 2 - в Юрьев-Польском, 1- в Суздальском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8267 случаев заболевания, которые распределились следующим образом: 1466 во Владимире, 1214 - в Гусь-Хрустальном, 865 – в округе Муром, 755 - в Петушинском, 678 - в Ковровском, 648 - в Александровском, 434 - в Вязниковском, 368 - в Собинском, 355 - в Юрьев-Польском, 236 - в Кольчугинском, 219 - в Меленковском, 197 - в Суздальском, 179 - в Судогодском, 179 - в Селивановском, 155 - в Киржачском, 136 - в Гороховецком, 109 - в Камешковском, 74 в Радужном.

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Несмотря на растущее число заболевших коронавирусом, отправлять жителей на самоизоляцию не планируется.

- Мы подробно и тщательно мониторируем каждую ситуацию, но ситуация принципиально отличается от первой волны тем, что мы подготовились, имеем опыт и навыки и будем реагировать «точечно». Вопросы обсуждаются по мере возникновения на оперативном штабе, - заявил вице-губернатор Сергей Шевченко.

Первый заместитель губернатора подчеркнул, что сейчас главная задача всех жителей – носить маски. Причем власти планируют устраивать рейды и штрафовать нарушителей – физических лиц. Планируется, что в ближайшее время росгвардейцы выйдут на проверки, в первую очередь – в общественном транспорте. Также организациям, которые могут работать удаленно, рекомендуется перевести часть сотрудников на удаленную работу, а остальным – соблюдать социальную дистанцию полтора метра в офисе.

В региональном управлении Роспотребнадзора отмечают, что если владимирцы не начнут носить маски, ситуация может стать еще печальнее.

- Мы намного больше знаем об этом вирусе, но он коварен и до конца не изучен. Мы не знаем последствий для тех, кто переболел. Пока культурно-массовые мероприятия не запрещены, они могут проходить с соблюдением всех мер предосторожности, но если заболеваемость продолжит также расти, то через неделю-полторы их нужно будет прекратить, - отметила официальный представитель управления Роспотребнадзора по Владимирской области марина Колтунова.