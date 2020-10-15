«В детском саду как в сауне»: во Владимире родители жалуются на жару в группах

. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Ребенку знакомой в детском саду стало плохо, своего забираю – красный как рак, - возмущаются в социальных сетях родители.

Отопление в детских садах начали включать с 18 сентября. Некоторые пишут, что в спальнях температура доходит до 29 градусов. Перед сном окна открывают, но, как говорят родители, это не помогает – через полчаса снова жарища!

- Если убавлять батареи, не течет горячая вода, а малышей надо подмывать. Без горячей воды никак, водопроводная система вся старая. Неужели, за столько лет не могут выделить средства для регулировки отопления? В детском саду как в сауне - дети сырые, - пишут родители на форумах, перечисляя номера дошкольных учреждений – 66, 110, 127.

В администрации города Владимира отметили, что проблему должен решать заведующий. Сначала родители должны обратиться к нему, если просьба понизить температурный режим не услышана, тогда нужно жаловаться в управление образования.

- В каждом детском саду есть система отопления, которая подлежит регулировке. При управлении образования существует специальная служба. Ее работники по заявке заведующего выезжают на место и регулируют отопление. Только нужно понимать – если все сразу пойдут обращаться, может образоваться очередь. Через два дня по прогнозу синоптиков будет резкое похолодание. Думаю, напряжение по поводу жары в группах снимется естественным образом, - рассказал Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации города.

Но не все детские сады столкнулись с жарой. В 81-м комфортно и малышам, и воспитателям.

- В группе дети ходят в шортах и футболках. Когда они занимаются физкультурой или музыкой, мы проветриваем помещение. Но сильной жары нет, - сказала воспитательница детского сада №81 Анастасия Галкина. - Когда отопления не было, ребята спали в пижамах, сейчас на тихий час надевают маечки. Жалоб от родителей не поступало.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Телефон управления образования: 8(4922)53-70-85.