От одиноких мам до маломобильных пенсионеров: во Владимирской области появилась «срочная социальная помощь»

Оперативный центр расположен в Киржаче. Фото - Служба срочной социальной помощи.

«128» - такой же номер спасения, как и «112». Различие в том, что на второй линии помогают тем, у кого уже случилась беда – на места выезжают спасатели, полицейские и другие спецслужбы. На первой же работают волонтеры и делают все возможное, чтобы предотвратить эту беду.

Здесь не скажут: «Перезвоните позже»

Служба срочной социальной помощи нужна одиноким мамам, малоимущим семьям, пенсионерам и даже безработным. 80 волонтеров принимают вызовы, связываются с некоммерческими организациями и сами приходят к нуждающимся. Иногда мать-одиночка просит только продукты, но, когда добровольцы приезжают к ней домой, они понимают, что детям не хватает одежды и игрушек.

Инициатором номера «128» стали основательница приюта «Мамин домик» для беременных и молодых мам Арина Серавкина и замдиректора благотворительного фонда «Близкие люди» Елена Гаранина. Женщины рассказывают, что идея у них появилась еще в 2019 году. Планировалось, что линия будет работать только для жителей Владимирской области, но в итоге номер заработал во всех регионах ЦФО.

- На линию «112» мы можем ни разу не позвонить, и это очень хорошо. Но всегда есть проблемы социального характера. И решить их самому бывает не по силам. Ведь кто поможет выпускникам детских домов получить положенное им жилье, кто расскажет жене, муж которой выпивает, что у нас есть реабилитационный центр для алко- и наркозависимых? Люди теряют работу, и им тоже нужна помощь. А где эта кнопка? Куда звонить и куда нажать, чтобы тебе не сказали «Перезвоните позже» или «Мы направим вас на другой номер»? Вот поэтому мы создали эту линию, где не только выслушиваем жителей, но и оказываем реальную помощь, - рассказала Елена Гаранина.

Волонтеры помогают семьям и детским питанием. Фото - Служба срочной социальной помощи.

И не надо заполнять никаких анкет и оформлять заявки. Добровольцы центра, который работает сейчас в Киржаче, выезжают по всей области. Помощь жителям других регионов оказывается через некоммерческие организации, находящиеся в их городах.

- Первые звонки стали поступать из Ивановской области. Приходилось объяснять, что работа идет только по Владимирской. И когда мы услышали разочарование людей, что они нашли нужный номер, но им отказали, подумали, что не надо делить регионы. Ведь некоммерческих организаций и неравнодушных людей много. Помогли нам расширить проект и сделать его федеральным активисты ОНФ, - отметила Елена Гаранина.

«Не можем помочь деньгами»

Волонтеры взяли под особый контроль две семьи, в которых после родов умерли матери. Причем дети были у них не первыми. Добровольцы помогли бабушкам, с которыми остались малыши, оформить документы для опеки. Одной даже подготовили дом к проверке на пригодность к детскому проживанию. Благодаря приюту «Мамин домик» новорожденным собрали вещи.

- Мы не отказываем никому. Разберемся в любом вопросе и подключим департамент социальной защиты. У нас даже есть такой слоган: «Не вместо, а вместе». Если у человека кредиты, то его проконсультируют юристы, если нужна психологическая помощь – психологи. Единственное, мы сами являемся общественниками и не можем помочь деньгами. А спонсоров на постоянную основу найти нелегко, - говорит руководитель службы срочной соцпомощи, основательница приюта «Мамин домик» Арина Серавкина.

В службе срочной социальной помощи скоро создадут мобильное приложение. Фото - Служба срочной социальной помощи.

Несколько раз звонили родители, чьи дети ведут асоциальный образ жизни, обращаются женщины, которым нужен приют. Пожилые люди просят не только продукты, но и помощь в ремонте техники. Каждый отработанный звонок помечается зеленым цветом, если цвет красный – значит, обратная связь от некоммерческой организации или какой-либо службы пока не получена. Волонтеры говорят, что звонки держат красный редко.

- Звонки фиксируются даже ночью. Если они не требуют экстренного вмешательства, например, женщина с ребенком стоит на улице или это семейно-бытовое насилие, то ждем утра, - рассказывает Арина Серавкина.

Ложных вызовов еще не было. Те семьи, куда приезжали волонтеры, действительно нуждались в помощи. В планах у общественников – создать мобильное приложение с геолокацией, чтобы и через него люди получили поддержку.

КОНКРЕТНО

Звоните на номер «128» с городского и «8-800-1008-128» с мобильного телефона. Если вы хотите стать волонтером, готовы помочь с транспортом или стать благотворителем, напишите в группу в соцсети «Вконтакте» - https://vk.com/public178910693.