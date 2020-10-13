Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 13 октября 2020: владимирских призывников обеспечат масками и перчатками

Владимирцы стараются соблюдать социальную дистанцию Фото: Полина Немчинова

За последние сутки во Владимирской области коронавирусом заболели еще 72 человека: 15 случаев во Владимире, 14 - в Муромском, 13 - в Гусь-Хрустальном, 8 - в Александровском, 5 - в Петушинском, 6 - в Ковровском, 4 - в Селивановском. 3 - в Собинском, 2 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 8031 случай заболевания, из них 1424 заболевших в областной столице, 1167 в Гусь-Хрустальном, 817 в округе Муром, 744 в Петушинском, 665 в Ковровском, 633 в Александровском, 427 в Вязниковском, 359 в Собинском, 346 в Юрьев-Польском, 231 в Кольчугинском, 214 в Меленковском, 193 в Суздальском, 179 в Судогодском, 155 в Киржачском, 167 в Селивановском, 136 в Гороховецком, 100 в Камешковском, 74 в Радужном. Ежедневно растет и число выздоровевших, сейчас поправились 6119 человек, за вчерашние сутки поправились 20 человек. Роспотребнадзор настоятельно просит владимирцев не забывать о масках - в магазинах и других помещениях они обязательны, а также соблюдать социальную дистанцию. И горожане прислушиваются.

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Но несмотря на коронавирус, осенний призыв стартовал в положенные сроки – с начала октября, а продлится, как обычно, до 31 декабря. Как сообщают в областном военкомате, помещения комиссариатов и областного сборного пункта дезинфицируются, усилен контроль за режимом проветривания и проведения влажной уборки, проводится термометрия всех входящих. На объекты не допускаются лица не только с температурой, но и с признаками ОРВИ. Более того, спецсредствами обрабатываются здания и окретсности призывных пунктов комиссариатов городов и районов и сборного пункта области. Обработка проводится силами подразделений радиационной, химической и биологической защиты Владимирского территориального гарнизона. А при необходимости сотрудников военкоматов и призывников оперативно протестируют на коронавирус за счет средств Минобороны. Кроме того, всех призывников обеспечат масками, перчатками и санитайзерами. Напомним, в осенний призыв из Владимирской области служить отправятся более 1100 человек. В основном наши ребята останутся в границах Западного военного округа. Порядка 10 процентов призывников отправятся в учебные подразделения, по окончании которых смогут продолжить военную службу.