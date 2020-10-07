Во Владимире станет больше велодорожек и пунктов полиции

. Фото: Валерия Рудометова

Управление архитектуры и строительства представило проект нормативов градостроительного проектирования Владимира. Сейчас в городе действуют нормативы, принятые в марте 2018 года. Изменений в них предлагают внести немного: во-первых, в областной столице нормируют количество пунктов охраны общественного порядка, а во-вторых, велодорожки официально станут обязательной частью городской инфраструктуры.

Последнего владимирские пешеходы и велосипедисты ждали несколько десятилетий. Велосипеды становятся все популярнее среди горожан, и люди, добирающиеся на них на работу, перестали быть редкостью. А летом Владимир наполняют и просто любители велопрогулок, тем более, что теперь можно воспользоваться услугами проката (велосипеды стоят на многих остановках — заплати и катись). Велодорожки помогут примирить пешеходов с велосипедистами и разгрузить тротуары от двухколесного транспорта.

В нормативах предусмотрено минимальное количество велодорожек: пятьдесят метров на один квадратный километр. Учитывая, что общая площадь города 137 квадратных километров, велодорожки должны занять около семи километров на весь город, это расстояние между Суздальским проспектом и гостиницей «Заря» и минимум, который нужно обеспечить.

Урбанисты проекта «Владимир – город будущего» отмечают, что этого недостаточно. А кроме того, в нормативах не учтены другие параметры – ширина, пропускная способность.

- Без развития велосипедного транспорта во Владимире не получится решить проблему пробок. Велосипед занимает в разы меньше места, чем машина — это освежит дворы, даст пространство для озеленения и детских игр вместо бесконечных парковок. 7 километров велодорожек на весь Владимир, хоть и большой шаг вперед, но все еще весьма формальный, - отмечают специалисты.

Сейчас в городе есть условные велодорожки на проспекте Строителей и улице Мира – фактически, это просто отделенный полоской краски кусок тротуара. Сейчас километровую велодорожку построят на улице Соколова-Соколенка. Но даже когда к ним добавят еще несколько километров «велополотна», в большей части города велосипедисты продолжат ездить по тротуарам. Кстати урбанисты отмечают: если бы в городе хватало удобных велодорожек, не исключено, что и зимой велолюбители не расставались бы с двухколесными друзьями, как, например, в финском городе Оулу, расположенном на одной широте с нашим Архангельском.

Высказаться по поводу предложенного проекта могут все желающие. Предложения и замечания принимаются письменно в управлении архитектуры и строительства по адресу: город Владимир, 600005, Октябрьский проспект, 47. Или по электронной почте: uas@vladimir-city.ru. Предложения принимаются в течение двух месяцев – до 21 ноября. Посмотреть проект можно здесь