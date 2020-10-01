Жители Владимирской области чаще заходят на портал «Госуслуги», чем заказывают удаленно продукты

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимирстат рассказал, зачем жители региона используют интернет. Всемирная сеть медленно, но верно захватывает Владимирскую область: если в 2014 году доля владимирцев, использующих интернет, была на уровне 68%, то в 2019 году – уже 74%.

Кстати, интернетом активно пользуются даже те, кто не имеет компьютера. По данным прошлого года домашний компьютер имели 70% владимирцев, однако пользователей интернета было больше. Скорее всего, это связано с большим распространением мобильного сегмента всемирной паутины. Для сравнения, еще в 2014 году, когда домашний компьютер был у 68% жителей, примерно столько же выходили в интернет.

Растет и число активных пользователей интернета – а такими считаются все, кто заходит в «паутину» чаще одного раза в неделю. В 2019 году к таким относились 79 человек из 100 опрошенных. Для сравнения, в 2014 году Интернетом пользовались 67 жителей Владимирской области из 100 опрошенных, а активными пользователями были 61 из 100.

Для чего используют интернет владимирцы? Не для баловства, а чтобы не стоять в очередях! В 2019 году на портале «Госуслуги» было зарегистрировано 52% населения Владимирской области в возрасте от 15 до 72 лет. На тот момент 64% населения, получавшего государственные и муниципальные услуги, делали это через Интернет. Причем число горожан и сельчан, осваивавших всемирную сеть, чтобы не стоять в очередях и не ездить по конторам, росло стремительно - в 2014 году таковых было 40%, в 2015 - 46%, в 2016 – 63%, в 2017 – 70%. Затем почему-то произошло снижение - в 2018 году он упал до 64% и пока держится на этом уровне.

Чтобы узнать о положенных льготах, государственных и муниципальных услугах интернетом пользовалось 80% жителей. Для взаимодействия - то есть подачи документов, получения справок и так далее - 44%. Кстати, 53% населения использовало для доступа к официальным порталам мобильные устройства. А вот заказывать через интернет услуги или делать покупки владимирцы до недавнего времени не любили: в 2019 году это делали только 36% населения. Но это еще что! В 2015 году этим занимали лишь 18% жителей региона. Правда во Владимирстате предполагают, что картина в этом году сильно поменялась: пандемии заставила освоить интернет даже тех, кто раньше в нем чувствовал себя неуверенно. К сожалению, точные цифры за 2020 год появятся лишь в следующем году.

КСТАТИ

74 процента владимирцев, пользующихся Интернетом, не самые высокие цифры. Это меньше, чем в среднем по России — 77%. И значительно меньше, чем во многих областях Центрального федерального округа. Здесь по количеству жителей, использующих интернет, неожиданно лидирует Тульская область (88%), опережая даже Москву (87%) и Московскую область (83%).