Владимирцы просят оставить автобусы, которые сейчас временно ходят через Перекопский городок

Изменять схему автобусных маршрутов окончательно не будут и вернутся к прежней, как только закончится ремонт на улице Чайковского. Фото: Валерия ПРОНИНА

В Перекопском городке образуются пробки из-за ремонта теплотрассы на улице Чайковского. Машины и весь общественный транспорт сворачивают на дублер — с проспекта Ленина на улицу Казарменную и с проспекта Строителей на улицу Красноармейскую. Водителям новый маршрут неудобен. Они отмечают, что вечером стоят в Перекопском городке по полчаса.

- В «час-пик» все едут с работы. Кроме того, многие забирают своих детей из садиков и школ, и машины оставляют на обочине дороги. А она и так узкая. Я подсчитал: если раньше добирался до работы минут за 50, то сейчас получается полтора часа, - рассказал владимирец Иван Демидов.

Водители жалуются на пробки и ждут, когда транспорт вернут к старой схеме движения. Фото: Валерия ПРОНИНА

Но временные изменения оказались выигрышными для жителей Перекопского городка. Раньше они садились в единственную маршрутку №5, у которой не всегда соблюдался график движения. Сейчас же люди могут воспользоваться автобусами 11с ,14, 20с, 21с, 23, 24с, 28, 29с, 32.

- Я пенсионерка, мне 83 года. И, конечно, удобно, что теперь все автобусы идут через Перекопский городок. Да, наверное, все жители не против. Мы даже благодарны, что сейчас такое количество транспорта. Поздно я не езжу, поэтому больших пробок не вижу, - рассказывает Лидия Волкова.

30 лет на работу в военную поликлинику ездит врач Лидия Ней: выходит на остановке «Красноармейская» и идет пешком до работы. Говорит, за эти годы привыкла. Но все же обрадовалась, когда транспорт стал останавливаться прямо у поликлиники.

- Сейчас могу сесть на любой автобус у работы. Единственное, утром пробки между кинотеатром «Буревестник» и поворотом сюда, в Перекопский городок. Улица очень узкая и не приспособлена для больших автобусов. Но я была бы рада, если бы здесь оставили несколько маршрутов после ремонта дороги по улице Чайковского, - сказала Лидия Ней.

Практически все городские маршруты идут через Перекопский городок. Фото: Валерия ПРОНИНА

Но в администрации города Владимира ответили, что изменять схему движения общественного транспорта не будут. По крайней мере, в этом году.

- Одни жители жалуются, что автобусам там тесно, улицы узкие, ходить негде, а тротуаров нет. Кроме того, вырос трафик, образовались пробки. Другие говорят, что нужны автобусы. Но нами вопрос не рассматривается. У нас на этот год схема движения утверждена, - говорит заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ городской администрации Игорь Ефремов. - Но в будущем все может быть: город развивается, растет. Скорее всего, по этим улицам все равно маленькие автобусы надо пускать. Сейчас же это временная схема, связанная с ремонтом дороги на Чайковского. Работы продлятся до 19 октября, но, возможно, компания завершит их раньше.

КСТАТИ

Изменения коснулись не только автобусов, но и троллейбусов. Так, «восьмерка» сейчас ездит до остановки «1001 мелочь». А седьмой маршрут и вовсе продлили до улицы Фатьянова, хотя его конечная остановка как раз «1001 мелочь». В мэрии сказали, что троллейбусы будут ходить по новым маршрутам, пока также не завершатся ремонтные работы на Чайковского.