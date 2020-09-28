Во Владимирской области лесники ликвидируют свалки за свой счет

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый главный лесник Владимирской области признался: лесные свалки – одна из главных проблем региона, справиться с которой пока не удается. Больше половины территории региона заняты лесами, поэтому нарушителям есть, где разгуляться. Выбрасывают мусор и организации, и местные жители, и дачники. На некоторых местах свалки копятся годами.

- В Андреевском лесничестве, когда я его возглавлял, мы четыре раза с одного места около одного поселка убирали свалку, но каждую весну она появлялась опять, - говорит Евгений Малышев. – Нужно бороться с причинами, а не с последствиями. Должна быть определенная культура. Лес – это наша среда обитания. Мы оставляем не мусор в лесу, а проблемы для другого поколения. Есть места, где в принципе не организован вывоз мусора или организован не так, как хотелось бы жителям.

Найти нарушителей практически нереально, тем более, что в департаменте лесного хозяйства и подведомственных ему учреждений просто нет столько сотрудников: на пятнадцать миллионов владимирцев приходится 400 человек, охраняющих леса. Хотя попытки лесники не оставляют: ставят фотоловушки, сидят в засаде. Но если нарушитель не пойман, а свалка есть, убрать ее предлагают самим лесникам, причем фактически за свой счет.

- Законодательно этот вопрос не решен: кто и как должен убирать. Мы этим занимаемся, но уборка коммунального и бытового мусора в лесах не финансируется вообще ни на рубль. Мы обращались, но ответ: это не входит в ваши полномочия, денег не выделяем. Решаем проблему точечно, организовываем акции, привлекаем волонтеров, местные администрации, жителей. Но прокуратура добивается решений, чтобы свалки убирали, а по решениям суда в последнее время эту обязанность возлагают на лесничества. Но чтобы вывезти мусор, надо найти на это деньги, забрать откуда-то, например, с зарплатного фонда, - объясняет начальник департамента лесного хозяйства.

Недавно свалку в лесу нашли около деревни Игумново Ковровского района. По данным прокуратуры, в трехстах метрах от въезда на новое кладбище выросла свалка отходов объемом около 150 кубических метров, а также на расстоянии около 30 метров от дороги еще одна, объемом около 90 кубометров. По решению суда Ковровское лесничество и департамент лесного хозяйства за месяц должны убрать весь мусор, выполнения решения суда проконтролирует прокуратура.