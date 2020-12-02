Потеря работы и профессиональное выгорание: владимирским врачам предлагают бесплатные психологические тренинги

В группу могут войти 15 человек. Фото предоставлено общественной организацией

Борьба с коронавирусом, увеличение рабочей нагрузки и бесконечные потоки пациентов. Врачи устают, из-за чего случаются стрессы и профессиональное выгорание. Немногие признают проблему и консультируются с психологами. Так и происходят увольнения по собственному желанию: врач уходит, а регион теряет очередного профессионала. При этом пациентов меньше не становится.

Чтобы поддержать медиков, педагоги-психологи общественной организации «Палата защиты прав пациентов» готовы бесплатно провести тренинги с группами врачей, медсестер, фельдшеров — можно прийти коллективом и потратить на занятие час-полтора.

- Мы проводили тренинги и до распространения коронавирусной инфекции. Занятия проходили с онкобольными пациентами, педагогами, беременными женщинами. Сейчас у врачей — колоссальная нагрузка. И проблемы, с которыми они сталкиваются, такие же, как и у нас всех: это страхи смерти, потери работы, профессионального выгорания. Также страх заразить кого-то из близких, - рассказала руководитель «Палаты защиты прав пациентов» Галина Шипарева.

Три педагога-психолога Мария Полякова, Марья Аксенова и Мария Степанова разработали программы для медиков. Например, есть такие направления, как профилактика профессионального выгорания, снятие тревожности и сплочение коллектива. Прежде, чем предложить тренинг врачам, психологи проверяют его эффективность, занимаясь с волонтерами.

- Это живой диалог. Его нельзя проводить по определенному шаблону. Педагог-психолог должна понимать, что в конкретной группе нужно подчеркнуть, в какую сторону направить беседу. Если во время работы выясняются личностные проблемы, то наши специалисты не откажут в индивидуальной консультации. Она тоже будет бесплатной. Тренинги хороши также для пациентов, которые находятся в состоянии стресса, - отмечает Галина Шипарева.

Индивидуальные консультации также возможны. Фото предоставлено общественной организацией

Руководитель общественной организации говорит, что была ситуация, когда медики столкнулись с агрессией пациентов. В этот момент у врачей была мысль оставить работу. Разрешить конфликт помогли психологи.

- Если руководство лечебных учреждений и департамент здравоохранения захотят, чтобы мы проводили тренинги в течение полугода или больше, то мы готовы написать проект для конкурса президентских грантов и оказывать помощь постоянно, - сказала руководитель «Палаты защиты прав пациентов».

Если вы хотите попасть на тренинг, звоните 8-919-016-30-99.