На карантин по коронавирусу закрыт только один детский сад Владимирской области

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если в Москве всех школьников перевели на дистанционное обучение до января следующего года, то во Владимирской области этого делать по-прежнему не планируют. В департаменте образования подчеркивают, что ситуация остается «стабильной и управляемой».

Не допустить распространения заболевания помогли дополнительные каникулы и введение карантина в ряде школ, а также частичный переход на дистанционное обучение.

Кроме того, с 23 ноября были приняты дополнительные меры. Из 99 учреждений дополнительного образования 59 сейчас работают дистанционно с сохранением очных индивидуальных занятий и занятий на открытом воздухе.

- Также с понедельника на дистанционное обучение перешли колледжи. Но то, что касается производственной и учебной практики, то они проходят в очном режиме, но с минимизацией групп, - рассказала Ольга Беляева, директор департамента образования. - По просьбе родителей и самих учащихся колледжи стали работать в режиме консультационной работы. Каждый курс приходит на консультации в строго определенный день.

Что же касается школ, то после карантина по ОРВИ открылись семь образовательных учреждений в Муроме, Муромском, Камешковском, Собинском и Суздальском районах. Также начали работать пять школ частично закрытые по коронавирусу — в Муроме, Муромском и Кольчугинском районах.

- Сейчас по карантину по ОРВИ закрыты две школы — Сергеихинская в Камешковском районе и Курловская в Гусь-Хрустальном районе. Частично (по одному классу) закрыто 14 образовательных учреждений — во Владимире, Коврове, Муроме, Гусь-Хрустальном, Кольчугинском, Меленковском, Судогодском районах, - рассказала Ольга Беляева.

На карантине по коронавирусу частично закрыты по одному классу в пяти школах Мурома, три класса в трех школах Гусь-Хрустального и по одному классу в шести школах Александрова.

Похожая ситуация и в детских садах. С карантина по ковиду вышли шесть групп в Александровском районе, Муроме и Гусь-Хрустальном. Также открылись детские сады в Меленковском и Собинском районах, и 4 группы в садах Петушинского и Судогодского районов, которые не работали из-за карантина по ОРВИ.

- Из-за коронавируса остаются частично закрыты 11 детских садов: 2 — в Киржачском, 3 — в Александровском, 2 — в Гусь-Хрустальном 1 — в Вязниковском районах и 2 - в Муроме, - перечислила Ольга Беляева. - Полностью закрыт детский сад в поселке Иванищи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новогодние утренники будут! Но без посторонних

Родителей и детей беспокоит непонятная ситуация вокруг утренников - состоятся ли праздники в детских садах и школах. Спешим успокоить — утренники проводить можно, но только внутри одного класса или группы. Без родителей, фотографов, операторов и аниматоров.

- А вот массовые мероприятия, которые подразумевают объединение нескольких классов или групп, запрещены до января 2021 года, - подчеркнула директор образования.