Коронавирус во Владимирской области, последние новости на 26 ноября 2020: в регионе установлен рекорд по числу умерших за сутки

. Фото: Артем КИЛЬКИН

На 11 часов утра 26 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 129 новых случаев Covid-19. Однако бросаются в глаза не случаи заражения, а смертность от новой коронавирусной инфекции. За последние сутки, по официальным данным, скончались от нее 15 человек. Никогда до этого не было столько смертей. Максимум – пять случаев.

А вот как распределились случаи заболевания по районам:

- 23 сл. в г. Владимире,

- 17 сл. в Муромском,

- 14 сл. в Гусь-Хрустальном,

- 8 сл. в Александровском,

- по 7 сл. в Гороховецком и Ковровском районах,

- по 6 сл. в Вязниковском, Юрьев-Польском, Кольчугинском, Киржачском и Камешковском районах,

- по 5 сл. в Меленковском, Суздальском районах, а также в г. Радужный,

- по 3 сл. в Селивановском и Собинском районах,

- 2 сл. в Судогодском.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 12 696 случаев заболевания (2282 сл. в г. Владимире, 1788 сл. в Гусь-Хрустальном, 1477 сл. о. Муром, 1033 сл. в Ковровском, 946 сл. в Петушинском, 923 сл. в Александровском, 635 сл. в Вязниковском, 549 сл. в Юрьев-Польском, 495 сл. в Собинском, 452 сл. в Кольчугинском, 366 сл. в Суздальском, 335 сл. в Меленковском, 314 сл. в Гороховецком, 294 сл. в Селивановском, 237 сл. в Камешковском, 216 сл. в Судогодском, 197 сл. в Киржачском, 157 сл. в г. Радужном).

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Что касается выздоровевших за сутки, то тут тоже рекорд – 219 человек за последние 24 часа официально были признаны здоровыми. Но более 2,5 тысячи человек в регионе остаются лдибо на стационарном, либо на амбулаторном лечении.

Тем временем, губернатор Владимир Сипягин почти вылечился от коронавируса. Во всяком случае, сейчас он проходит лечение дома. Но в пятницу уже сможет покидать свою квартиру.

- До пятницы губернатор обязан соблюдать режим самоизоляции, в ближайшие дни он будет работать удаленно. Большего я вам пока сообщить не могу, - сообщила в среду Ольга Петрова, пресс-секретарь губернатора.

Напомним, что Владимир Сипягин заболел в начале второй декады ноября. У него поднялась температуры, были и другие симптомы, которые бывают при коронавирусе. Тогда Владимир Сипягин написал, что он вызвал врача и сдал тест, а 13 ноября стало известно, что тест положительный. Через четыре дня губернатора госпитализировали в Отрадное Московской области. Пресс-служба Владимира Сипягина на его странице в ВК сообщила, что он действительно уехал лечиться в частную клинику за пределами региона, но подчеркнул, что лечится за свои деньги. В Подмосковье, по его словам, он уехал, чтобы не занимать местные койки.

Ну, а владимирцы болеют не только коронавирусом. За прошедшую неделю в больницы Владимирской области обратилось 9 916 человек с признаками ОРВИ и гриппа, среди них 4 710 детей. Пороговый уровень заболеваемости в области превышен на 15,9% . При этом если в возрастной группе от 7-14 лет эпидпорог превышен на 6%, то вот среди тех, кто старше 15 лет он превышен на 95,8%! Во Владимире цифры чуть ниже, но не значительно. Превышение эпидпорога в городе регистрируется на 10,5%, в возрастной группе от 7-14 лет на 3,9%, в возрастной группе от 15 лет и старше на 66,8%. Вообще нехорошая ситуация по ОРВИ наблюдается в восьми районах области.

Ну, и в такой обстановке формально сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет (однако соблюдают его не все пенсионеры). Во время самоизоляции департамент соцзащиты организовал доставку продуктов питания и предметов первой необходимости нуждающимся пенсионерам, в первую очередь – малоимущим и одиноко проживающим. И за восемь месяцев самоизоляции им уже доставили более 33 тысяч наборов продуктов питания и предметов первой необходимости. Нуждающимся семьям с детьми выданы 28,2 тысячи бесплатных наборов. Если вы считаете, что вам тоже положены такие наборы, вы можете тоже обратиться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8(4922)36-28-33, 8(800)450-01-21 и 112.