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В Вязниках школьница потеряла сознание во время приготовления еды, а потом умерла

Девушка готовила блюда на свой день рождения, ей должно было исполниться 17 лет
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Трагедия произошла, когда девушка готовила.

Трагедия произошла, когда девушка готовила.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

20 ноября в Вязниках в компании своих близких Екатерина занималась приготовлением блюд ко дню рождения. 21 ноября ей должно было исполниться 17 лет. Неожиданно школьнице стало плохо: она начала синеть и терять сознание. Родственники вызвали «скорую помощь». Как утверждают местные жители, девушку успели привезти в больницу, но все попытки ее откачать оказались безуспешными. Школьница умерла.

В Следственном комитете по Владимирской области «Комсомолке» подтвердили факт смерти девушки. Сейчас проводится доследственная проверка и уточняются все обстоятельства, которые могли привести к трагедии.

По неофициальным данным, девушка готовила торт, и у нее появилась аллергическая реакция на один из ингредиентов. Это могли быть орехи, мука или карамель.

- Реакций может быть много, она могла и подавиться. Чтобы сказать точно, нужно получить результаты вскрытия. А так - есть два аллергических состояния: это отек Квинке и анафилактический шок. От них бывают летальные исходы. Никто не застрахован — аллергия возникает на любые компоненты, и человек об этом может не знать. В некоторых случаях все развивается настолько быстро, что даже врачи не успевают оказать медицинскую помощь, - пояснила Евгения Игнатьева, врач-аллерголог-иммунолог консультативно-диагностического центра ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».

Известно, что погибшая училась во второй школе Вязников. Преподаватели по телефону также подтвердили случившееся.

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