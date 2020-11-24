В следующем году в Суздале построят спорткомплекс, а в 2022-м - аквапарк

Так должен выглядеть спорткомплекс. Фото с сайта ГТК

В следующем году долгострой у ГТК «Суздаль» должен превратиться в спорткомплекс с трибунами и двумя крытыми залами. Строительство объекта тянулось 7 лет, и только в августе 2019 года было получено разрешение на его возведение. Эту новость на форуме «Регионы России: лучшие практики в сфере туризма» сообщил Александр Ремига, и.о. губернатора Владимирской области.

Первый аквапарк региона

- Инвестор подтвердил введение в следующем году спортивного комплекса. Он будет нацелен на 97 видов спорта, 20 из которых — олимпийские. Вместимость объекта — до 1000 человек. Надеюсь, что скоро мы сможем жить так, чтобы сразу тысяча человек пришла сюда на спортивное мероприятие, - отметил Ремига.

И.О. губернатора Владимирской области Александр Ремига. Фото: Валерия ПРОНИНА

Комплекс размером в шесть тысяч квадратных метров будет адаптирован для проведения международных соревнований. Помимо спортивных событий, в заведении можно планировать различные конгрессы и форумы. Высота здания, по уверениям строителей, не превысит 4,5 метра.

Через год рядом со спорткомплексом должны запустить аквапарк. Сейчас, по словам Александра Ремиги, решаются вопросы проведения коммунальной инфраструктуры. Аквапарк разместят на площади 10,5 тысячи квадратных метров, в год его могут посещать 350 тысяч человек, что позволит задержать в регионе туристов и увеличить время их пребывания в Суздале. Это будет первый аквапарк в регионе.

- Была информация, что водный объект построят и во Владимире, рядом с парком «Дружба». Но нет конкретного инвестора. Если бизнесмен найдется и скажет: «Я принес средства и готов инвестировать в площадку во Владимире», то он должен провести исследование рынка, какая пропускная способность в областном центре и том же Суздале, как часто аквапарк будет посещать местные жители, - сказал Александр Ремига.

Чтобы привлечь туристов вне сезона

Для привлечения туристов во Владимирскую область необязательно возводить крупные объекты. Новый директор областного комитета по туризму Сергей Огудин отметил, что инвестиционную привлекательность региона может поднять событийный туризм.

Новый директор комитета по туризму Сергей Огудин. Фото: Валерия ПРОНИНА

- Наряду с известными памятниками архитектуры события также становятся точкой притяжения туристов. Эти события мы можем формировать сами. На территории Владимирской области — 350 таких мероприятий в год. И ради них тоже приезжают туристы: в Муром, Суздаль, Владимир, Гороховец, Александров. Из года в год события доказывают, что это — эффективный инструмент для повышения конкурентоспособности региона, укрепления инвестиционной привлекательности, - считает Сергей Огудин.

Но вот в Суздале уже построены гостиницы, рестораны, есть всемирно известные памятники, так во что же вкладываться дальше? Сергей Огудин в ответ на вопрос сказал, что можно инвестировать в эмоции, и объяснил, как:

- Суздаль становится местом русского праздника. В 2017 году он стал столицей событийного туризма России. Людей нужно развлекать, придумывать что-то новое, особенно осенью, когда низкие турпотоки. Например, в одном из гостиничных комплексов приняли решение организовать фестиваль «Пушкарский сбор». Каждые осенние выходные для гостей показывают интерактивную программу исторической реконструкции с героями, мастер-классами, выстрелами из пушки. На фестивале можно примерить наряды и доспехи разных эпох и почувствовать себя дружинником в войске Александра Невского или пушкарем в ополчении Дмитрия Пожарского. Именно с такими подходами и развивается город, привлекаются инвестиции в те самые впечатления, за которыми человек приезжает.

Территория вокруг. Фото с сайта ГТК.

На форуме «Регионы России: лучшие практики в сфере туризма» поучаствовали представители из 40 регионов — их подключили по видеосвязи. Наши соседи — Ярославская и Ивановская области — выступили со своими разработками. Так, в первом регионе построили гольф-клуб и сеть эко-отелей, во втором — музей русских национальных напитков на территории дворцовых конюшен. Между прочим, он находится в городе Гаврилов Посад, и сейчас там возрождают породу лошадей «Владимирский тяжеловоз». Обсуждая проекты других регионов, Александр Ремига предложил построить маршруты так, чтобы они пересекались с соседними областями.