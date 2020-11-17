Во Владимирской области из-за схода с путей поезда с нефтепродуктами отменили электрички на Ковров

Вечером спасатели запенили мазут.

В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аварии, которая случилась на путях Горьковской железной дороги. Указ подписал исполняющий обязанности губернатора Александр Ремига. Напомним, днем 16 ноября у станции Новки-1 в Камешковском районе 33 вагона грузового поезда из 64 сошли с рельсов, из цистерн разлились нефтепродукты. В результате схода погиб 51-летний дорожный мастер, которого в тяжелом состоянии достали из-под вагонов. Мужчина скончался по пути в больницу.

Следователи приволжского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса - «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». В пресс-службе СК установили, что на железнодорожных путях в месте схода поезда проводились ремонтные работы. Следователи оценивают, каким образом данные работы могли повлиять на произошедшее, изучается состояние железнодорожного полотна в месте схода и состояние самого ж/д состава.

Площадь разлива нефтепродуктов составила 12 500 квадратных метров. Опасаясь возможного возгорания, вечером 16 ноября сотрудники МЧС залили мазут пеной. Экологический ущерб пока не называется.

Скрин из видео ГУ МЧС России по Владимирской области

Уже ближе к ночи у железной дороги собрали областную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Руководителем ликвидации ЧС назначили врио заместителя губернатора Владимирской области Романа Годунина.

Так как из-за ЧП поезда не могут проехать по двум поврежденным путям, в АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» сообщили о временном изменении маршрутов. 17 ноября пригородный поезд 6406 «Владимир-Ковров» будет следовать до станции Второво. Там нужно сделать пересадку на электричку 6407 до Владимира. На участке «Второво-Ковров» движение поездов 6401, 6402, 6403, 6404, 6405, 6406, 6407 отменено. Сегодня с утра из Коврова и Владимира вместо этих электричек пускали дополнительные автобусы. С полным списком изменений в расписании поездов можно ознакомиться здесь.К утру 17 ноября аварийно-восстановительные работы на перегоне Новки-1– Тереховицы продолжаются. В настоящее время вдоль первого пути локализован разлив, там приступили к укладке рельсо-шпальной решетки. Идут работы по обваловке и созданию резервуара вдоль второго пути.