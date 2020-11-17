Во Владимирской области могут создать «ковидные» госпитали в пустующих помещениях

Временный госпиталь для больных коронавирусом COVID-19, развернутый в выставочном центре Ленэкспо Фото: Артем КИЛЬКИН

В регионе по данным на 16 ноября развернуты 1304 койки и только 98 из них свободны, что составляет лишь 8 процентов от всего фонда! На этой неделе еще 95 коек появятся в Камешкове и 30 — в Собинке. В начале декабря два корпуса автоприборовской и второй больниц Владимира перепрофилируют в госпитали, где будут находиться пациенты с Covid-19. Сейчас туда устанавливают кислородное оборудование и монтируют шлюзы.

Но в медучреждениях резерв коечного потенциала не бесконечный. Поэтому Владимирская область может пойти по примеру Санкт-Петербурга, где в павильонах выставочного комплекса развернули 2,5 тысячи коек и оборудовали реанимационное отделение. Сейчас в нашем регионе прорабатывают вопрос открытия госпиталей в других помещениях.

- Пока мы используем медицинские организации. Когда будет решен вопрос с развертыванием коек в отдельных помещениях — конкретизировать не можем. Но вопрос прорабатывается, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Владимирской области.

А еще в области развернут так называемые «койки долечивания». Они нужны для тех, кто прошел основной этап лечения от коронавирусной инфекции, но не получил отрицательный результат. Для переболевших пациентов уже освободили областной госпиталь для ветеранов войн в деревне Пенкино Камешковского района.

- В палатах также будут находиться пациенты, которые не могут быть дома, так как у них нет отдельной комнаты, и с ними живут пожилые родственники, и больные, у которых из-за коронавируса обострились хронические заболевания. Таким образом из стационаров мы переведем людей в этот госпиталь и освободим место для пациентов, которые требуют активного лечения именно в стационарных условиях, — пояснила директора департамента здравоохранения Елена Утемова.