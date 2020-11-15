Итоги футбольного сезона 2020 для владимирских команд: «Торпедо» - в тройке, «Муром» - в десятке

Матч "Мурома" и "Локомотива-Казанки". Фото с официального сайта ФК "Муром".

12 ноября во второй группе Первенства ПФЛ по футболу состоялся последний в этом году тур. Теперь до 1 апреля команды уходят в отпуск. Самое время подвести промежуточные итоги сезона и посмотреть на команды из Владимирской области.

Надо признать, что и «Торпедо», и «Муром» выступили не так, как от них ожидали. Дело в том, что перед началом сезона 2020-2021 годов многим казалось, что в лидерах будет ходить футбольный клуб с берегов Оки. У команды и финансово поддержка покрепче была, и задачи перед ней ставились более масштабные. А вот «Торпедо» выглядело к середине лета «темной лошадкой».

«Результат великолепный»

Но в итоге, именно владимирское «Торпедо» к концу первого круга оказалось в тройке лучших. Команда делит второе-четвертое места с дублями «Зенита» и «Динамо», имея в активе 30 очков.

Правда, до лидера («Олимп-Долгопрудный») далековато — отставание составляет восемь очков. Впрочем, учитывая начало сезона, это и не так важно. Все-таки первую победу команда одержала лишь в шестом туре. Но опытный тренер Дмитрия Вязьмикин сумел взбодрить и сплотить молодежь. В итоге, после неудачного старта команда одержала семь побед подряд, восьмую получила, не играя («Чита» слегка с Covid-19), и лишь в концовке слегка притормозило в играх с московской «Родиной».

- Результат на самом деле великолепный, - признал после последней игры Дмитрий Вязьмикин. - И это только заслуга моих ребят, которые прекрасно сыграли в победных матчах. Хотя надо признать, что скамейка у нас короткая, и если выпадают игроки основного состава, заменить их сложно. На замене у нас совсем молодые футболисты, и они порой просто теряются на поле от излишнего волнения.

При этом стоит отметить и то, что в этом сезоне у команды не было явного лидера. Скорее, это была единая команда. Например, у «Торпедо» за 13 игр отличились восемь игроков! Однако у лучшего бомбардира Никиты Андреева при этом было всего пять мячей, что за 14 игр немного. Он в итоге в списке лучших бомбардиров турнира занимает лишь 12 место.

Помешали травмы

Совсем с другим настроением закончили первую часть чемпионата игроки и тренеры футбольного клуба «Муром». По словам главного тренера команды Олега Стогова, они не добрали где-то 5-6 очков. Но если взглянуть на турнирную таблицу, даже они не сильно бы поправили турнирное положение команды.

После 16 туров клуб занимает девятое место (у клуба 18 очков). Учитывая планы перед началом сезона, это практически провал. На послематчевой пресс-конференции после последней игры (дома с «Локомотивом-Казанкой» муромляне сыграли 1:1) Олег Стогов с трудом сдерживал злость от очередных потерянных очков.

- Мы хорошо начали этот сезон, но потом нам помешали травмы и болезни игроков, - попытался дать оценку рулевой «Мурома». - Пришлось постоянно ротировать состав, выпускать новых футболистов. По сути, мы играли молодежью, для которой каждая игра была новым опытом. Так что не удивительно, что результаты были нестабильными. В ближайшее время мы расстанемся с рядом футболистов, оставив лишь тех, кто прогрессирует.

А вот со стратегией приобретений Олег Стогов еще не определился. Он видит два варианта развития событий: либо покупка одного опытного игрока, который будет ведущей скрипкой для остальной молодежи, либо покупка группы молодых игроков 22-24 лет.

- Мне кажется второй вариант перспективней для Мурома, - признал он. - Все-таки стоит задача создать перспективный клуб, в котором будут опираться на молодых воспитанников, причем многие из них должны быть своими, а не приезжими. Будем постепенно стремиться к поставленной задаче.