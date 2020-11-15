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Снимают фильмы и восстанавливают могилы ветеранов: трое владимирских преподавателей - победители всероссийского конкурса краеведов

Также они исследуют болезни людей и уровень преступности в годы Великой Отечественной войны
Валерия ПРОНИНАВалерия ПРОНИНА
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Преподаватель Ольга Гудкова и ее ученики восстанавливают памятники ветеранам. Фото из архива героя публикации.

Преподаватель Ольга Гудкова и ее ученики восстанавливают памятники ветеранам. Фото из архива героя публикации.

Больше сорока преподавателей нашей области представили проекты во всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью. И только троих признали победителями. Заслуженный учитель РФ Ольга Гудкова рассказала жюри, как вместе с учениками они поднимают архивы, находят заброшенные могилы ветеранов и устанавливают памятники. Такая работа педагога и учеников ведется шесть лет при поддержке администрации школы №7 и ветеранов войны в Афганистане.

Часть приза — на восстановление памятников

Если бы не активисты школьного научного общества «ЛОГОС», могила ветерана Ивана Никулина затерялась среди тысяч других. Надгробие, которое было разрушено почти до основания, ученики обнаружили в ходе субботника на кладбище Улыбышево. Это было первое восстановленное захоронение совместными усилиями. Помощь в покупке и установке памятника оказала Владимирская региональная организации «Инвалиды войны». Среди заброшенных была и могила бойца Западного и Брянского фронтов Ивана Солоухина.

- Его дочь Антонина заболела, попала больницу, и связь с ней оборвалась. А сын Солоухина – Рем - уехал в Беларусь. Через несколько лет он умер. За могилой и памятником Ивана Солоухина, который скончался в 1985-м, не было ухода, - рассказала учитель истории и обществознания школы №7 Ольга Гудкова. - Мы приняли решение вместе с ветеранами Афганистана начать работу по изготовлению нового памятника герою Великой Отечественной войны и найти внебюджетные средства. Изучая документы, увидели письма Солоухина с фронта его другу и сослуживцу Сокову, которого он просил помочь своей семье. Также выяснилось, что участник войны, возможно, был директором нашей седьмой школы.

Для участия во всероссийском конкурсе нужно было пройти областной этап и только потом выступить перед участниками российских регионов. Финал, который проходил в онлайн-формате, состоялся в конце октября. Тройка наших победителей получила приз - по 50 тысяч рублей.

- Часть средств уйдет на восстановление неухоженных памятников участников войны, - отметила учитель. - В планах — работать и еще раз работать, ведь много других проектов. Например, недавно в школе открыли музей имени нашего выпускника Владимира Федорова. Он награжден посмертно орденом Красной Звезды за героизм, проявленный в боях в Афганистане. Музей тоже необходимо развивать.

Слева направо: Ольга Гудкова, Илья Тряхов, Ирина Малыгина. Фото из архива героев публикации.

Слева направо: Ольга Гудкова, Илья Тряхов, Ирина Малыгина. Фото из архива героев публикации.

Непобежденная малярия

Второй победитель — Илья Тряхов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России пединститута ВлГУ. Он занимается исследованием условий жизни населения в годы Великой Отечественной войны и работает с партийными документами военной эпохи во Владимирском архиве. Илья Тряхов узнал о конкурсе от заведующей кафедры Елены Петровичевой, которая как раз и курирует его в нашем регионе.

- Многие студенты работают с темами, которые связаны с краеведением Владимирской области. Хочется их еще больше привлечь к архивной работе, чтобы на выходе были не только достойные дипломные работы, но и диссертации, - подчеркивает доцент. - Совместно с коллегами по кафедре ведем работу по сбору писем современников и интервью с людьми, пережившими войну.

Следующая цель — исследовать уровень преступности и изучить истории борьбы с инфекционными заболеваниями в годы Великой Отечественной войны. Последняя тема актуальна в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Илье Тряхову известно, что с 1941-го по 1945-й отмечались вспышки дифтерии, дизентерии, кори, скарлатины. В начале войны непобежденной болезнью была малярия. Инфекции, который удалось побороть, - сыпной и брюшной тиф. В 1942 году отмечалась высокая детская смертность. В последующие годы она пошла на снижение.

- Я продолжу работу во Владимирском и Ивановском государственных архивах, чтобы всесторонне показать жизнь и труд жителей региона как городских, так и сельских в годы войны. Немаловажным аспектом изучения остается вопрос о жизни эвакуированного в регион населения, - считает Илья Тряхов.

«На дерево залезть боялся, а летчиком стал»

Фрагмент из презентации Ирины Малыгиной.

Фрагмент из презентации Ирины Малыгиной.

Собрать по крупицам биографии героев и создать целый музей — следующий проект сельского педагога и неоднократного победителя в конкурсе лучших учителей России Ирины Малыгиной. 20 лет она руководит музеем «Мои земляки» Бавленской средней школы Кольчугинского района.

- За эти годы сложилась замечательная команда «Активисты школьного музея» — это мои ученики, которые всегда поддержат смелые начинания и предложат свежие идеи. Для участия в конкурсе нам предстояло выбрать из множества проектов самые значимые и представить авторскую методику, - рассказала Ирина Малыгина. - Так как школа носит имя Героя Советского Союза Павла Рачкова, бесстрашного летчика – штурмовика, делом чести было представить собранную информацию о его жизни.

Педагог и ее ученики нашли родственников Павла Рачкова и выяснили подробности, которых не было в официальной биографии. Например, в детстве Павел был довольно робким: на дерево залезть боялся, а летчиком стал, любимой песней его фронтовой юности был «Случайный вальс». Также ребята обнаружили на сохранившихся фотографиях автограф летчика.

Музей «Мои земляки» Бавленской средней школы. Фото из архива героя публикации.

Музей «Мои земляки» Бавленской средней школы. Фото из архива героя публикации.

- Благодаря встречи с одноклассником Павла Рачкова, тоже летчиком, Борисом Кузнецовым мы поняли, чем полет на Ил-2 отличается от полета на любом другом самолете! Все данные легли в основу краеведческого маршрута «Школа носит имя Героя», который проходит по трем улицам имени Рачкова - в Бавленах, в Кузьминском, в Юрьеве-Польском - и ведет во Владимир, прямо в Золотые ворота, где размещена фотография летчика. Кульминаций нашего маршрута стала дорога в Москву. В музее Победы в зале Славы, там, где перечислены имена Героев Советского Союза, мы разместили аудиогид iziTrevel. Это всего две минуты, но каждый посетитель главного военного музея станы может услышать историю, рассказанную нашими голосами: «123 боевых вылета совершил капитан Рачков, ведущий группы штурмовиков Ил-2», - объясняет Ирина Малыгина.

В группе во «Вконтакте» создана виртуальная версия музея «Мои земляки». Школьники присылают сюда истории о своих родственниках, фотографии, а команда активистов пишет посты и дополняет их найденными документами о боевом пути и наградах ветерана. Сейчас ребята стали создавать видеоролики.

- В любой повести, рассказанной правнуками, мы искали искорки человеческой истории, истории повседневной, прожитой и неподдельной. И нашли! - говорит педагог.

Так в фильмах появились сюжеты о том, как Евстигней Кокошников возвращался с войны домой с искалеченной ногой и пробирался дворами, чтобы никто не увидел его немощным; о том, как Павел Корсаков летал над родным селом на учебном самолете; о том, как Владимир Гордовский, пройдя всю войну, никогда не рассказывал своей семье ни о подвигах, ни о наградах.

- И каждый раз, когда мы получаем просьбу снять еще один сюжет, «сжимается сердце», - сказала учитель.

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