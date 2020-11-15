Снимают фильмы и восстанавливают могилы ветеранов: трое владимирских преподавателей - победители всероссийского конкурса краеведов

Преподаватель Ольга Гудкова и ее ученики восстанавливают памятники ветеранам. Фото из архива героя публикации.

Больше сорока преподавателей нашей области представили проекты во всероссийском конкурсе краеведов, работающих с молодежью. И только троих признали победителями. Заслуженный учитель РФ Ольга Гудкова рассказала жюри, как вместе с учениками они поднимают архивы, находят заброшенные могилы ветеранов и устанавливают памятники. Такая работа педагога и учеников ведется шесть лет при поддержке администрации школы №7 и ветеранов войны в Афганистане.

Часть приза — на восстановление памятников

Если бы не активисты школьного научного общества «ЛОГОС», могила ветерана Ивана Никулина затерялась среди тысяч других. Надгробие, которое было разрушено почти до основания, ученики обнаружили в ходе субботника на кладбище Улыбышево. Это было первое восстановленное захоронение совместными усилиями. Помощь в покупке и установке памятника оказала Владимирская региональная организации «Инвалиды войны». Среди заброшенных была и могила бойца Западного и Брянского фронтов Ивана Солоухина.

- Его дочь Антонина заболела, попала больницу, и связь с ней оборвалась. А сын Солоухина – Рем - уехал в Беларусь. Через несколько лет он умер. За могилой и памятником Ивана Солоухина, который скончался в 1985-м, не было ухода, - рассказала учитель истории и обществознания школы №7 Ольга Гудкова. - Мы приняли решение вместе с ветеранами Афганистана начать работу по изготовлению нового памятника герою Великой Отечественной войны и найти внебюджетные средства. Изучая документы, увидели письма Солоухина с фронта его другу и сослуживцу Сокову, которого он просил помочь своей семье. Также выяснилось, что участник войны, возможно, был директором нашей седьмой школы.

Для участия во всероссийском конкурсе нужно было пройти областной этап и только потом выступить перед участниками российских регионов. Финал, который проходил в онлайн-формате, состоялся в конце октября. Тройка наших победителей получила приз - по 50 тысяч рублей.

- Часть средств уйдет на восстановление неухоженных памятников участников войны, - отметила учитель. - В планах — работать и еще раз работать, ведь много других проектов. Например, недавно в школе открыли музей имени нашего выпускника Владимира Федорова. Он награжден посмертно орденом Красной Звезды за героизм, проявленный в боях в Афганистане. Музей тоже необходимо развивать.

Слева направо: Ольга Гудкова, Илья Тряхов, Ирина Малыгина. Фото из архива героев публикации.

Непобежденная малярия

Второй победитель — Илья Тряхов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России пединститута ВлГУ. Он занимается исследованием условий жизни населения в годы Великой Отечественной войны и работает с партийными документами военной эпохи во Владимирском архиве. Илья Тряхов узнал о конкурсе от заведующей кафедры Елены Петровичевой, которая как раз и курирует его в нашем регионе.

- Многие студенты работают с темами, которые связаны с краеведением Владимирской области. Хочется их еще больше привлечь к архивной работе, чтобы на выходе были не только достойные дипломные работы, но и диссертации, - подчеркивает доцент. - Совместно с коллегами по кафедре ведем работу по сбору писем современников и интервью с людьми, пережившими войну.

Следующая цель — исследовать уровень преступности и изучить истории борьбы с инфекционными заболеваниями в годы Великой Отечественной войны. Последняя тема актуальна в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Илье Тряхову известно, что с 1941-го по 1945-й отмечались вспышки дифтерии, дизентерии, кори, скарлатины. В начале войны непобежденной болезнью была малярия. Инфекции, который удалось побороть, - сыпной и брюшной тиф. В 1942 году отмечалась высокая детская смертность. В последующие годы она пошла на снижение.

- Я продолжу работу во Владимирском и Ивановском государственных архивах, чтобы всесторонне показать жизнь и труд жителей региона как городских, так и сельских в годы войны. Немаловажным аспектом изучения остается вопрос о жизни эвакуированного в регион населения, - считает Илья Тряхов.

«На дерево залезть боялся, а летчиком стал»

Фрагмент из презентации Ирины Малыгиной.

Собрать по крупицам биографии героев и создать целый музей — следующий проект сельского педагога и неоднократного победителя в конкурсе лучших учителей России Ирины Малыгиной. 20 лет она руководит музеем «Мои земляки» Бавленской средней школы Кольчугинского района.

- За эти годы сложилась замечательная команда «Активисты школьного музея» — это мои ученики, которые всегда поддержат смелые начинания и предложат свежие идеи. Для участия в конкурсе нам предстояло выбрать из множества проектов самые значимые и представить авторскую методику, - рассказала Ирина Малыгина. - Так как школа носит имя Героя Советского Союза Павла Рачкова, бесстрашного летчика – штурмовика, делом чести было представить собранную информацию о его жизни.

Педагог и ее ученики нашли родственников Павла Рачкова и выяснили подробности, которых не было в официальной биографии. Например, в детстве Павел был довольно робким: на дерево залезть боялся, а летчиком стал, любимой песней его фронтовой юности был «Случайный вальс». Также ребята обнаружили на сохранившихся фотографиях автограф летчика.

Музей «Мои земляки» Бавленской средней школы. Фото из архива героя публикации.

- Благодаря встречи с одноклассником Павла Рачкова, тоже летчиком, Борисом Кузнецовым мы поняли, чем полет на Ил-2 отличается от полета на любом другом самолете! Все данные легли в основу краеведческого маршрута «Школа носит имя Героя», который проходит по трем улицам имени Рачкова - в Бавленах, в Кузьминском, в Юрьеве-Польском - и ведет во Владимир, прямо в Золотые ворота, где размещена фотография летчика. Кульминаций нашего маршрута стала дорога в Москву. В музее Победы в зале Славы, там, где перечислены имена Героев Советского Союза, мы разместили аудиогид iziTrevel. Это всего две минуты, но каждый посетитель главного военного музея станы может услышать историю, рассказанную нашими голосами: «123 боевых вылета совершил капитан Рачков, ведущий группы штурмовиков Ил-2», - объясняет Ирина Малыгина.

В группе во «Вконтакте» создана виртуальная версия музея «Мои земляки». Школьники присылают сюда истории о своих родственниках, фотографии, а команда активистов пишет посты и дополняет их найденными документами о боевом пути и наградах ветерана. Сейчас ребята стали создавать видеоролики.

- В любой повести, рассказанной правнуками, мы искали искорки человеческой истории, истории повседневной, прожитой и неподдельной. И нашли! - говорит педагог.

Так в фильмах появились сюжеты о том, как Евстигней Кокошников возвращался с войны домой с искалеченной ногой и пробирался дворами, чтобы никто не увидел его немощным; о том, как Павел Корсаков летал над родным селом на учебном самолете; о том, как Владимир Гордовский, пройдя всю войну, никогда не рассказывал своей семье ни о подвигах, ни о наградах.

- И каждый раз, когда мы получаем просьбу снять еще один сюжет, «сжимается сердце», - сказала учитель.