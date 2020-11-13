Фонари не справляются: новый сквер на Соколова-Соколенка ушел в сумрак

Вот так темно в сквере по вечерам. Фото: Сергей МОРКОВКИН

Работы в новом сквере на улице Соколова-Соколенка еще не завершены, но у жителей уже есть претензии. В сквере проложили тротуары и установили освещение. Качество и тех, и других подвергается сомнению: асфальт с неровностями, а фонари охватывают только узкую зону перед собой. Вечером дорога становится похожа на зебру: белая полоса, черная, белая и снова чернота.

Официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович говорит, что подрядчик - компания «Автобан» - должен выполнить все условия муниципального контракта к 25 декабря. А сейчас освещение включили в тестовом режиме.

Рядом с общественным пространством - опоры ЛЭП. Фото: Валерия ПРОНИНА

- И оно нас не устроило. Там световые пучки направлены точечно, и между ними есть темные участки. Сотрудники администрации два раза выезжали на участок благоустройства, в том числе я. Вечером вместе со специалистами мы измерили приборами освещенность. Подрядчик в ближайшее время должен предложить нам варианты, каким образом можно развернуть эти торшеры, - отметил Александр Карпилович. - При этом не стоит забывать важный момент: общественное пространство расположено рядом с жилыми домами, и мы поставили задачу перед подрядчиком разместить освещение так, чтобы оно не доставляло неудобств жителям и не било в их окна. Наверное, поэтому пробный вариант включения был таким. Но все же нужно найти золотую середину: и чтобы свет не мешал жителям, и чтобы прохожим было комфортно.

Для воплощения проекта благоустройства на Соколова-Соколенка снесли 250 нелегальных металлических гаражей. На почти километровом участке от улицы Комиссарова до улицы Куйбышева задумали проложить около 1000 метров велосипедных дорожек шириной 2,5 метра, а параллельно велодорожкам - тротуары такой же ширины. Для комфорта и безопасности отдыхающих пешеходные и велосипедные маршруты должны разделить специальными ограждениями. Также для завершения благоустройства останется организовать площадки для отдыха с лавочками, цветниками и газонами. При всех плюсах, в мэрии не учли близость опор линий электропередач — они расположены посередине сквера.

Заасфальтированные горки. Фото: Валерия ПРОНИНА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые фонари установят в микрорайоне «Вышка»

Еще один участок, на который постоянно жалуются горожане — улица Верхняя Дуброва на промежутке от поворота с проспекта Ленина до конечной троллейбусов. Дороги освещены, а тротуары — нет. В мэрии сказали, что там не предусмотрено освещение.

- Ситуация не критична: фонари есть на дорогах и у домов. Как раз между ними расположен тротуар. У нас есть участки дорог, где совсем нет освещения, и эту проблему необходимо устранить в первую очередь. В планах — полностью закончить установку фонарей на дороге и пешеходном тротуаре, который ведет к новому микрорайону «Вышка», - сказал Александр Карпилович.