Во Владимирской области не планируют переводить школьников на дистанционное обучение

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На сегодняшний день из 145 тысяч детей новой коронавирусной инфекцией заразились 182 ребенка. Больше среди заболевших — педагогов, именно поэтому школы закрывают на карантин, преподавать становится просто некому.

- Заболеваемость носит точечный характер. Больше всего заболевших — в Муроме, Гусь-Хрустальном и Кольчугинском районах, - рассказала директор департамента образования Ольга Беляева. - А вот, например, в Коврове, Радужном, Судогодском и Меленковском районах ситуация спокойная. Поэтому мы считаем, что повсеместно переходить на дистанционное обучение не нужно. В этом нас поддерживает и Роспотребнадзор.

Кроме того, в ведомстве говорят, что наметилась положительная тенденция - сейчас на карантин закрыта всего одна школа в городе Камешково. Частично закрыты 12 школ — там не учатся по одному классу (на прошлой неделе было 19). То же самое и с детскими садами. Если на прошлой неделе частично были закрыты 24 дошкольных учреждения, то сейчас их число сократилось до 17.

- Сейчас учащиеся 253 школ ушли на плановые осенние каникулы. Однако уже известно, что несколько школ Кольчугинского, Гусь-Хрустального и Петушинского районов приняли решение продлить отдых ребят до 8 ноября, - сказала Ольга Беляева.

Несмотря на оптимистичные заявления, родители обеспокоены ростом числа заболевших в регионе. И слухи о дистанционном обучении продолжают распространяться.

Волнение родителей тоже можно понять. Во время первой волны дистанционное обучение превратилось в кошмар — учителя просто скидывали задания в социальные сети, не объясняя материала. Родителям самим приходилось садиться за учебники, чтобы ребенок мог выполнить домашнее задание.

- Я признаю, что некоторые школы ленились и не выходили на современные платформы. Но если вдруг снова возникнет необходимость перейти на дистанционное обучение, такого мы больше не допустим, - заверяет глава департамента образования. - Мы укрепили материально-техническое обеспечение. Был приобретен модуль «Цифровой урок», который позволяет взаимодействовать учителю и ребенку в полном объеме, как на уроке. Кроме того, были закуплены три тысячи ноутбуков для детей и более тысячи — для педагогов, а также другое необходимое оборудование.