Во Владимире утвердили официальную цену за квадратный метр жилья

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Мэрия Владимира утвердила среднюю рыночную стоимость квадратного метра общей площади жилья в областной столице на IV квартал этого года - 36 928 рублей. Эта сумма важна для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья молодым семьям, строительства или приобретения жилья за счет средств областного бюджета и бюджета города, а также признания горожан малоимущими в целях предоставления им жилья по договорам социального найма. Такая помощь во Владимире востребована: более пятисот молодых семей ждут субсидию на покупку жилья, а за первые полгода свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома получили 36 молодых семей, 26 из которых - многодетные.

Но учитывая, что цена на квадратный метр жилья не менялась с 2018 года, позволить себе многое на эти деньги нельзя. По данным риэлтерских агентств, средняя цена на жилье во Владимире – 53 тысячи за квадратный метр, и в последние месяцы она только росла. Самый дешевый вариант — купить квартиру в новостройке в присоединенных территориях. Там квадратный метр стоит от 34 тысяч рублей. В городе же цены легко перебивают «официальную стоимость». «Вторичка», по данным Владимирстата, в среднем стоит более 43 тысяч за квадратный метр. Хотя есть и исключение: на улице Урицкого некоторые квартиры продают по 16 тысяч за квадратный метр. Но многие ли захотят поехать на улицу Урицкого? А уж цена за квадратный метр некоторых новостроек в городе доходит и вовсе до 60-70 тысяч за квадратный метр. Кстати, проблему со стоимостью квадратного метра признают и в областной администрации, но помочь не могут: денег в областной казне на помощь муниципалитетам пока нет.

По прогнозам владимирских застройщиков снижаться цены на жилье не будут и дальше. «Квартирный вопрос» не становится менее острым, при этом уже в этом году стали строить меньше, чем в прошлом. По данным Владимирстата, в январе-сентябре организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено 4812 квартир, общая площадь которых – 471 тысяча квадратных метров. Это 91,3% по отношению к январю-сентябрю 2019 года. А в следующем году это соотношение может еще больше измениться, причем не в лучшую сторону: как говорят местные застройщики, масштабного возведения домов в областной столице не планируется, но жизнь не остановится – люди по-прежнему будут нуждаться в новом жилье, а значит, цены будут расти.