Оловянные солдатики и новый музей: в ВСМЗ поделились планами на будущее

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На итоговой пресс-конференции директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой прозвучало немало слов о том, что ВСМЗ нужно преображение. Что-то в этом направлении сделано уже в этом году. Так, музей-заповедник заказал разработку научно-проектной документации по реставрации Золотых ворот во Владимире и Богородице-Рождественского собора в Суздале, которые обошлись в 7,43 и 6,24 миллионов рублей соответственно. Еще одна хорошая новость – до конца года закончится реставрация дома-музея Столетовых, находившегося в плачевном состоянии.

- Когда была вскрыта облицовка, там появились еще большие проблемы, не предусмотренные проектами. С точки зрения здравого смысла, обыватель скажет, что легче построить новый дом по образу и подобию, нежели спасти памятник. Дерево не может долго жить. Здесь идет борьба с разрушительным влиянием времени. Сейчас уже идет укладка паркета в центральных выставочных площадях, завершается выклейка обоев. Дальше начнется не менее интересная история по воссозданию экспозиции. Главное, что замысел Лии Романовны Горелик (создательница «Дома-музея Столетовых» - Ред.) будет сохранен, - отметила генеральный директор Владимиро-Суздальский музей-заповедник Светлана Мельникова.

Новые преображения запланированы и на следующий год. Для гардероба в музейном центре Палаты собираются заказать мебель по музейным эскизам – такую же уже изготовили для зоны касс. Приобретает новое лицо и улица-коридор в Палатах, где появится интересная интерактивная зона. Все предложения по ее наполнению придумали сами музейщики, выполнять все работы они тоже будут своими силами. На такой шаг решили пойти из-за цены: минимум, который хотели за эту работу другие компании, - десять миллионов рублей. Как отметила Светлана Мельникова, сами сотрудники музея сделают не хуже.

Продолжат в музее и работу с частными гидами. Если в этом году их было десять, то на следующий год подано уже пятнадцать заявок. Особое внимание в музее уделяют и безопасности. Теперь Успенский собор охраняется Росгвардией, появилось множество дополнительных видеокамер.

- Мне вменяют в вину, что я не поддерживаю в порядке ограду вокруг Успенского собора и колокольни. Но ни ограда, ни колокольня не относятся к управлению музея-заповедника. Я горжусь, что мы так сделали кровлю с двойным фацетом, а раньше она была с гвоздями. Сегодня влага не проникает сквозь кровлю Успенского собора и это очень важно и это позволило сохранить живопись, в том числе, фрески Андрея Рублева. Встал вопрос и о замене световых элементов собора, ведь требования меняются. Сейчас мы думаем, как вмонтировать безопасные светодиодные ленты в арочное пространство Успенского собора, где прекрасная живопись, - рассказала Светлана Мельникова.

Продолжают в музее работать над проектом приспособления современного здания на Большой Нижегородской под фондовое хранилище и реставрационные мастерские. Из-за меняющихся правил потребовалось внести корректировки в проект, обошедшегося в четыре миллиона рублей, потом на его основе составят смету, которой предстоит пройти экспертизу. Но сотрудники музея за свои деньги уже заказали несгораемые двери, решетки на окна и сигнализацию.

- С 1 января следующего года вступают в силу новые правила по фондовому учету коллекций, они ужесточаются. Поэтому сегодня, чтобы организовать любое пространство фондохранения, надо выполнить целый ряд обязательных условий, что требует соответствующих затрат. Больше всего я разочарована, что мы не можем быстро реализовать этот проект. Сейчас просто перенести вещи – фонды графики, негативов, тканей, металла – нельзя. Сегодня в фондохранилище должны быть подготовлены определенные требования под определенные фонды, - объяснила Светлана Евгеньевна.

В ВСМЗ надеются, что следующий год позволит им провести запланированную выставку, посвященную 800-летию со дня рождения Александру Невскому, в которую могут войти несколько экспонатов из Эрмитажа, показать коллекцию оловянных солдатиков из музея Александра Суворова и кукольную выставку, сделанную руками талантливой мастерицы из Новосибирска. Мечтают сотрудники и открыть новый музей, посвященный уроженцу Владимира, одному из первооткрывателей Антарктиды Михаилу Лазареву.