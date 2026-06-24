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НовостиОбщество24 июня 2026 6:48

Во Владимире дорожная компания задолжала рабочим более 50 миллионов рублей

СК расследует уголовное дело
Виктория СУХОВА
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Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет региона завел уголовное дело на дорожную компанию "ДЭП №7" по статье "полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев".

Как предварительно установлено, организация больше двух месяцев не платила своим работникам зарплату, накопив перед ними долг - более 50 миллионов рублей. При этом они задолжали не только уволенным работникам, но и продолжающим трудиться на предприятии. Всего денег ждут более 200 человек, сообщает СУ СКР по Владимирской области.

В ходе расследования установлено имущество фирмы. Для обеспечения возмещения ущерба был наложен арест на земельные участки, здания и транспортные средства общей стоимостью более 130 миллионов рублей.