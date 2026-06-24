Во Владимире закупку трубки для ангиографа ГБ №4 остановили по жалобе

Фото: Правительство Владимирской области

На сайте госзакупок России ранее Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило тендер на поиск компании, которая поставит рентгеновскую трубку для ангиографа Azurion 3 M15 Городской больницы №4 города Владимира.

Ранее в областном центре разразился скандал после того, как стало известно, что ангиограф вышел из строя, и ввиду его поломки ГБ №4 не может проводить операции на сердце. Появились даже слухи о ликвидации кардиохирургии в данном медучреждении. После этого власти региона и приступили к поиску поставщика, заявки на конкурс должны подаваться до 26 июня, однако за несколько дней до этой даты сразу две компании подали жалобы в УФАС России по Владимирской области, посчитав, что заказчик нарушает законодательство о закупках.

Интересно, что в своей жалобе фирма «Медикал-Про» отметила, что из сути контракта получается, что поставить можно не новую, а бывшую в употреблении трубку, или бывшую в ремонте, в том числе не восстановленную, у которой не меняли составные части и не восстанавливали потребительские свойства.

Первую жалобу УФАС рассматривал 22 июня, но результаты рассмотрения пока неизвестны. Жалобу относительно новизны товара рассмотрят 25 июня. Повлияет ли это на выбор поставщика и срок ремонта ангиографа — сказать пока сложно. Все зависит от результатов рассмотрения.