Во Владимирской области напомнили, что леса под Киржачом запрещены для посещения

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Правительство Владимирской области на фоне регулярных сообщений о беспилотной и ракетной опасности опубликовало сообщение о запрете нахождения в лесах под Киржачом. Вполне возможно, кого-то эта новость встревожит, но на самом деле паниковать не стоит.

Речь идет о запрете, введенном еще в апреле 2025 года. Тогда Министерство лесного хозяйства Владмирской области опубликовало приказ, по которому в лесах Киржачского муниципального округа в радиусе 10 километров вокруг воинской части у деревни Барсово был установлен запрет на пребывание людей и въезд транспорта. И данное ограничение до сих пор действует. Власти региона сообщают, что запрет будет действовать до его отмены, подразумевая, что в ближайшее время этого не будет.

При этом власти Владимирской области опубликовали для жителей номера телефонов горячей линии на случай каких-либо ЧП или необходимости проведения аварийно-спасательных работ в данном районе. Позвонить можно в Федеральную диспетчерскую службу лесной охраны (8-800-100-94-00), региональную диспетчерскую службу (8-4922-45-90-02, 8-4922-45-90-06) или единую дежурно-диспетчерскую службу Киржачского района (8-49237-2-01-19).