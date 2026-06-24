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НовостиОбщество24 июня 2026 6:09

Во Владимирской области появилась уникальная коллекция наличников

Музей открылся на территории города Лакинска
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, 9 июня в Лакинске открылся «Доступный музей. Культналичник» - пространство, собравшее под открытым небом уникальную коллекцию резных наличников со всех уголков региона.

Директор Музея наличников Софья Чернова отметила, что главной своей задачей они считают сохранить эти уникальные объекты, характерные для убранства владимирских домов.

Данный проект ранее получил грант в 5 миллионов рублей в рамках конкурса, проведенного Министерством предпринимательства и туризма Владимирской области. Данные средства предусмотрены на создание частных музеев, экспозиций, а также на покупку оборудования и разработку экскурсий.

Часть наличников удалось восстановить по старым образцам, а какие-то передали сами владимирцы. Главное, что все они сделаны вручную. О каждом из экспонатов сотрудники музея расскажут посетителям во время экскурсий.