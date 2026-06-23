Во Владимире 24 июня введут ограничение движения транспорта

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, 24 июня в центральной части временно изменится схема движения транспорта в связи с проведением XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

Так, с 16.00 до 23.00 движение машин закроют на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе по улицам Большая Московская и Большая Нижегородская.

На это время автомобили будут направлены в объезд через улицы Гагарина, Луначарского и Лыбедскую магистраль. Водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Что касается общественного транспорта, то троллейбус №1 поедет через улицы Гагарина, Луначарского, Батурина, Мира до улицы Большой Нижегородской и далее по привычному маршруту.

Троллейбус №5, а также автобусы №12С, 15, 22, 25, 26С и 28 объедут закрытый участок по улице Гагарина и Лыбедской магистрали, а на площади Фрунзе вернутся на обычные маршруты.