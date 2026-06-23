150 тысяч жителей Владимирской области выбрали объекты благоустройства

фото с сайта Правительства Владимирской области

Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов, подлежащих благоустройству в 2027 году. Во Владимирской области свой выбор сделали более 150 тысяч жителей.

В этом году голосование проходило в Александрове, Владимире, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Красной Горбатке, Курлово, Лакинске, Меленках, Муроме, Покрове, Радужном, Ставрово, Судогде, Суздале и Юрьеве-Польском. В 12 из 19 муниципальных образований жители выбирали объекты, а в 7 – дизайн-проекты для уже определённых ранее общественных пространств.

Александров – пешеходная зона по ул. Ленина – Советская площадь, Владимир – сквер в районе дома № 7 по ул. Куйбышева в мкр. Веризино, Вязники – общественная территория на ул. Левитана, Гусь-Хрустальный – территория у домов №№ 19, 21 по ул. Добролюбова, Камешково – общественная территория у пруда на ул. Володарского, Киржач – площадь у мемориала «Родина-мать» на ул. 40 лет Октября в мкр. Шёлковый комбинат, Красная Горбатка – пешеходная зона по ул. Станко от перекрёстка с ул. Пролетарской до площади Памяти, Муром – площадь Победы, ул. Льва Толстого, 16, Покров – сквер «Музейное подворье», Радужный – детская игровая площадка у домов №№ 6, 10, 11 1-го квартала, Суздаль – тротуар от Торговой площади до ул. Виноградова, Юрьеве-Польский – «Инфосквер» у Районного центра культуры и досуга.