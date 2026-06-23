24 июня перекроют движение в центре Владимира

фото из архива КП

24 июня во Владимире временно изменится схема движения в центре Владимира.

С 16 до 23 часов будет закрыто движение по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской (на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе). Это связано с проведением XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

На время ограничений транспорт направят в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.