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НовостиОбщество23 июня 2026 13:08

24 июня перекроют движение в центре Владимира

Перекрытие связано с проведением фестиваля "Песни России"
Виктория СУХОВА
фото из архива КП

фото из архива КП

24 июня во Владимире временно изменится схема движения в центре Владимира.

С 16 до 23 часов будет закрыто движение по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской (на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе). Это связано с проведением XX Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».

На время ограничений транспорт направят в объезд по улицам Гагарина, Луначарского и Лыбедской магистрали.

Автомобилистов просят быть предельно внимательными, заранее выбирать пути объезда и планировать маршруты с учетом вводимых ограничений.