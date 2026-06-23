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НовостиОбщество23 июня 2026 12:16

Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 7,2 процента

Продолжают болеть дети до 2 лет
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владимирской области снизилась заболеваемость ОРВИ. По сравнению с прошлой неделей показатель уменьшился на 7,2 процента.

В больницы региона обратилось 3624 человека, в медицинские учреждения Владимира – 1064. Болеть стали реже жители всех возрастов, кроме детей до 2 лет, отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области провел 374 исследования. Были выявлены риновирусы, аденовирусы, бокавирусы и парагрипп (3 тип). Также лабораторно зарегистрирован 1 случая коронавируса у жителя Владимира.