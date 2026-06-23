В Вязниковском округе прокуратура обнаружила неисправные школьные автобусы

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Вязниковского округа провело проверку соблюдения законодательства о перевозке детей.

В ходе мероприятий совместно с коллегами из ГАИ сотрудники прокуратуры проверили состояние автобусов, задействованных в перевозке детей в школах и детсадах.

В ходе технического осмотра машин, перевозящих детей их отдаленных деревень и сел в детские сады и школьные лагеря проверяющие обнаружили неисправности, требующие их устранения. Что именно за неисправности привлекли внимание правоохранительных органов — не уточняется.

По результатам проверки руководителям школ и детских садов, у которых вскрылись нарушения, были внесены представления. Также руководителей учреждений вызвали в прокуратуру для составления административных протоколов за выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.